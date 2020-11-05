武汉新增3例境外输入无症状感染者

中新网11月5日电 据武汉市卫生健康委通报，2020年11月4日0-24时，武汉市报告3例境外输入性无症状感染者，均为10月30日晚乘坐印度航空AI1314航班飞抵武汉天河机场的乘客。3人在集中隔离期间例行核酸检测结果为阳性，转至市金银潭医院隔离诊疗。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，经专家会诊，诊断为境外输入性无症状感染者。

AI1314航班抵汉后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离观察等闭环管理措施，无武汉市内自行活动轨迹。相关工作人员全部采取有效防护和管理措施。经排查，无症状感染者的密切接触者为同航班人员251人，均在指定隔离点集中隔离医学观察。