直播预告：心脑4S店 一站式协同防治

心脑血管疾病是一项严重影响中、老年人身体健康和生活质量的慢性疾病。秋冬时节气温偏低，人体新陈代谢缓慢，正是心脑血管病人的“多事之时”。心脑血管疾病呈现发病率高、致残率高、致死率高三大特点，动脉粥样硬化也成为隐藏在血管内的祸根之一。何为心脑协同防治？心脑血管患者应该如何做好疾病的日常防控？2020年11月5日（周四）14:00-15:00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京天坛医院神经外科主任医师 赵元立进行视频直播，为大家在线科普心脑协同防治。

专家简介：

赵元立 首都医科大学附属北京天坛医院神经外科主任医师、教授、博士生导师，兼任北京大学国际医院神经外科主任，中华神经外科杂志英文版编辑部主任。中华医学会神经外科分会青年委员会副主委、全国青联委员，参与脑血管病国家攻关项目。

擅长：各种疑难复杂脑血管病、颅脑肿瘤的外科治疗以及神经重症的救治与康复。

老年人和心脑血管患者的日常健康建议

一、留意气候变化，预防各种感染

感染是诱发心衰的首要原因，心脑血管疾病患者本身抗病能力较差，心脏承受负担的能力也较弱，因此需要特别“小心”因为气候变化引起的各种传染性疾病。

二、保持情绪平稳，出现症状要及早医治

情绪激动会引起交感神经兴奋，导致心跳加快、心脏负担增加。因此心脑血管疾病患者不可过分激动，一旦出现心慌、胸闷、胸痛、憋气等症状时要及早就医。

三、饮食上不要有太大的变化

不少朋友到了秋天会在饮食上“进补”，饮食上的结构变化实际上不利于心血管疾病患者的季节过度。每餐的膳食中，应保证荤素搭配，蛋白质、脂质、碳水化合物、维生素、纤维素等各项涉入都不可忽视。

四、尤其应该避免熬夜

这既包括尽量不要太晚睡觉，也包括尽量不要在晚上吃消夜。另外，心血管疾病容易在夜间和晨起多发，这和夜间血容量不足、血液黏稠度高，容易形成血栓有关，因此需要建立良好的作息习惯，并注意补水。

五、充分了解发病前兆，把握就医最佳时机

心血管疾病患者，也包括一些既往尚无明确的心血管疾病的朋友，需要关注和了解一些心血管疾病的发病先兆。如心梗发作前常常会有胸闷、胸痛、活动耐力下降等前驱症状，尤其从无到有、从轻到重、从稀发到频发、从短时到持续、从活动后发作到静息下也发作等情况的时候，要提高警惕，最好提前就医。

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