四川新增境外输入确诊病例4例
中新网11月5日电 据四川省卫健委网站消息，11月4日0-24时，四川新增新型冠状病毒肺炎确诊病例4例(均为境外输入，其中2例为10月22日自巴基斯坦乘机抵蓉，11月4日确诊；2例为11月3日无症状感染者转确诊)，新增治愈出院病例1例，无新增疑似病例，无新增死亡病例。
截至11月5日0时，全省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例761例(其中境外输入220例)，累计治愈出院716例，死亡3例，目前在院治疗确诊病例42例，1444人尚在接受医学观察。
11月4日0-24时，全省新增无症状感染者2例(境外输入，均为11月3日自缅甸乘机抵蓉，11月4日核酸检测阳性)。当日转为确诊病例2例，当日解除集中隔离医学观察2例，尚在集中隔离医学观察83例(均为境外输入)，比前一日减少2例。
全省183个县(市、区)全部为低风险区。
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