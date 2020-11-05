31省份新增确诊病例28例 其中本土8例均在新疆
中新网11月5日电 据国家卫健委网站消息，11月4日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例，其中境外输入病例20例(上海8例，四川4例，陕西3例，河南2例，北京1例，内蒙古1例，福建1例)，本土病例8例(均在新疆)；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例(上海2例，内蒙古1例)。
当日新增治愈出院病例20例，解除医学观察的密切接触者956人，重症病例与前一日持平。
境外输入现有确诊病例325例(无重症病例)，现有疑似病例4例。累计确诊病例3480例，累计治愈出院病例3155例，无死亡病例。
截至11月4日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例400例(其中重症病例9例)，累计治愈出院病例81081例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86115例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者865747人，尚在医学观察的密切接触者15933人。
31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者24例(境外输入22例)；当日转为确诊病例10例(境外输入2例)；当日解除医学观察17例(均为境外输入)；尚在医学观察无症状感染者825例(境外输入485例)。
累计收到港澳台地区通报确诊病例5962例。其中，香港特别行政区5348例(出院5118例，死亡106例)，澳门特别行政区46例(出院46例)，台湾地区568例(出院521例，死亡7例)。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn