31省份新增确诊病例28例 其中本土8例均在新疆

中新网11月5日电 据国家卫健委网站消息，11月4日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例，其中境外输入病例20例(上海8例，四川4例，陕西3例，河南2例，北京1例，内蒙古1例，福建1例)，本土病例8例(均在新疆)；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例(上海2例，内蒙古1例)。

当日新增治愈出院病例20例，解除医学观察的密切接触者956人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例325例(无重症病例)，现有疑似病例4例。累计确诊病例3480例，累计治愈出院病例3155例，无死亡病例。

截至11月4日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例400例(其中重症病例9例)，累计治愈出院病例81081例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86115例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者865747人，尚在医学观察的密切接触者15933人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者24例(境外输入22例)；当日转为确诊病例10例(境外输入2例)；当日解除医学观察17例(均为境外输入)；尚在医学观察无症状感染者825例(境外输入485例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5962例。其中，香港特别行政区5348例(出院5118例，死亡106例)，澳门特别行政区46例(出院46例)，台湾地区568例(出院521例，死亡7例)。