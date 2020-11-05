河南新增境外输入确诊病例2例

中新网11月5日电 据河南省卫健委官方微博消息，11月4日0时-24时，河南省新增新冠肺炎确诊病例2例(为境外输入)、新增无症状感染者1例(为境外输入)，无新增疑似病例，3例无症状感染者解除医学观察。

截至11月4日24时，河南省累计报告本地确诊病例1273例，其中死亡病例22例，出院病例1251例。累计报告境外输入确诊病例13例，7例出院，6例正在定点医院接受治疗。

自1月21日起，河南省已累计追踪到密切接触者40581人， 当日新增观察2人，解除观察2人，目前有65人正在接受医学观察。

截至11月4日24时，正在医学观察的无症状感染者28例(均为境外输入)。