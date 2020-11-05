汪洋在河北调研时强调
接续推进脱贫地区发展 全面推进乡村振兴
据新华社石家庄11月4日电 （记者陈菲）中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋近日在河北调研脱贫攻坚工作。他强调，脱贫攻坚和乡村振兴都是党中央作出的重大战略部署，打赢脱贫攻坚战才能全面建成小康社会，推进乡村振兴才能全面建设社会主义现代化国家。要深入学习领会习近平总书记关于扶贫开发的重要论述，贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进脱贫地区发展，全面推进乡村振兴，向着共同富裕的目标不断迈进，让人民群众过上更加美好生活。
河北阜平具有光荣的革命历史，是党的十八大后习近平总书记考察的第一个贫困县。3日至4日，汪洋来到阜平县，走访易地扶贫搬迁安置点、扶贫产业园区、扶贫车间、村综合服务站等，看望慰问脱贫群众和基层扶贫干部，并主持召开座谈会，听取有关方面脱贫攻坚情况汇报。汪洋充分肯定河北脱贫攻坚的工作成绩和贫困地区发生的历史性变化。他指出，脱贫攻坚充分彰显了中国共产党的初心和使命，彰显了党的领导的政治优势和中国特色社会主义制度优势。如期高质量打赢脱贫攻坚战，意味着在中华民族数千年历史上第一次消灭绝对贫困，不仅对全面建成小康社会具有决定性意义，也为全面建设社会主义现代化国家打下了工作基础。
汪洋强调，让全体人民过上好日子、逐步实现共同富裕，是长期的历史过程，需要久久为功。脱贫摘帽不是终点，而是实现共同富裕新生活和全面建设社会主义现代化国家新奋斗的起点。
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