对河北省唐山市民政事业中心主任、唐山市截瘫疗养院院长杨震生来说，在疗养院各病区走一走、看一看，仔细了解截瘫伤员们的身心健康状况，早已成为他每日工作中必不可少的部分。

唐山大地震过去40多年，当年的截瘫伤员很多都已步入老年，正是在与他们朝夕相处的20多年里，使得杨震生对我国养老问题格外关注，这也成为他2018年当选全国人大代表后履职工作的重点。

在长期的履职调研过程中，杨震生发现，我国正在步入老龄化社会，且呈现老人高龄化、空巢化、失能化、少子化等特征，导致全社会对养老服务人员的需求不断增加。通过走访很多家庭，他还发现传统家庭养老普遍存在“4+2+1”的模式，即一对夫妻除了抚养一名子女外，往往还要承担对4位老人的赡养。

“应对老龄化社会，单纯依靠传统家庭养老是不够的。因此，构建多层次养老服务体系、推进多方参与的‘医养结合’模式，是未来养老的方向。”在杨震生看来，“医养结合”中的“医”，指的是医疗技术设备和医疗手段，解决这个问题有迹可循。但“养”面对的困难则更复杂，比如养老机构床位紧俏、专业养老服务队伍缺口大、服务水平不够高、专业性不够强等。经过长期的履职调研，杨震生认为破解这一系列问题的核心，在于从“人”入手，打造专业化的养老服务从业队伍。

长期和养老服务人员接触，让杨震生了解到养老服务这一行业面临的不少难题。例如缺少专业的培训机构，社会认同度不够高，工作状态不够稳定等。针对这些问题，杨震生在履职过程中不断探索着破解之策。

杨震生建议，可考虑将养老服务人员纳入职业技能等级认定补贴政策范围，增强养老护理员的职业吸引力，推动制定养老服务人员职业技能水平评价政策，提高从业人员工资水平、社会保障等。

“遵纪守法、品行端正、尊敬老人应当成为养老服务人员的基本入职条件。”杨震生认为，在加强职业道德教育的同时，应整合公安、人社等部门信息，建立养老服务从业人员数据库，严把人员从业关口。此外，行业监管部门还可以建立投诉和黑名单制度，可对养老服务人员打骂、虐待、伤害老年人等行为举报投诉。一旦查实按法律规定追责，受过投诉追责的人员不得继续从业。

杨震生还建议，专业学校、培训机构和社会组织采用短视频等形式，广泛普及养老护理常识，为社会储备一批掌握护理技能的非职业人才，既可应对一般家庭养老，也可以备社会招聘之需。

《 人民日报 》（ 2020年11月05日 18 版）