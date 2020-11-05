始终做多边主义的践行者

75年前，经历了两次世界大战浩劫后，联合国在人们对和平与发展的强烈渴望中诞生。作为国际舞台上最具代表性、最权威的多边机制，联合国风雨兼程，取得非凡成就。75年来，多边主义日益深入人心。特别是在人类命运休戚与共、全球性问题日益增多的今天，多边主义对人类和平发展的价值越来越凸显。各国共同商量国际事务、共同应对全球危机、共同分享发展成果，已成为国际社会的广泛共识。

我国是第一个在联合国宪章上签字的国家，是联合国创始成员国，也是安理会常任理事国中唯一一个发展中国家，始终支持多边主义、践行多边主义，以开放、合作、共赢精神同世界各国共谋发展。习近平主席指出：“践行多边主义，不能坐而论道，而要起而行之，不能只开药方，不见疗效。”从坚定维护国际秩序到完善现有多边机制，从创新多边合作理念到创设多边合作新平台，我国以实实在在的行动践行多边主义，展现和平发展的负责任大国担当。

以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，为人类和平发展事业作出重要贡献。我国是国际秩序的维护者，坚定支持以联合国和世界贸易组织为代表的多边合作机制。近年来，我国设立总额10亿美元的“中国—联合国和平与发展基金”，成为派出维和人员最多的安理会常任理事国……所有这些，都显示出我国日益成为多边事务的积极参与者。

凝聚理念共识是支撑和引领国际合作的前提。面对单边主义、保护主义抬头的现实，习近平主席提出一系列致力于推动多边合作的新理念、新思想，以中国智慧凝聚多边主义共识：倡导“建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界”，摒弃单边主义、保护主义、零和博弈理念，得到国际社会广泛认同；提出构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，为多边合作树立了新理念；提出共商共建共享的全球治理观，突出行为主体的平等性、合作过程的开放性以及合作目标的互惠性，寻求多边合作的最大公约数，为多边主义的发展提供了科学理念支撑。

随着国际形势发展演变，特别是新兴市场国家和发展中国家的群体性崛起，现有多边机制的深层次矛盾和问题日益凸显。我国积极推动联合国、世界银行和国际货币基金组织等多边机制的合理化改革，主张提高新兴市场国家和发展中国家的代表权和发言权。在我国和一些国家的共同推动下，发展中国家在国际货币基金组织中的份额增加了6%、在世界银行中的投票权重增加了3%，这有效提升了多边机制的代表性和包容性。作为新兴经济体对话协商的重要平台，金砖国家对世界经济增长的贡献率超过50%。我国创造性地提出“金砖+”合作模式，拓展了金砖国家合作的“朋友圈”，提高了金砖国家合作机制在全球治理中的地位。

习近平主席提出的共建“一带一路”倡议，进一步丰富了多边主义内涵，为多边合作提供了新的广阔平台。“一带一路”倡议以共商共建共享为合作共建的基本原则，切实将多边主义理念贯彻到具体实践中。从提出倡议到项目落实，开放包容的多边合作理念始终贯穿其中。同时，我国在许多领域创建了一系列多边合作平台。比如，发起成立亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行和丝路基金等多边金融机构，对于推进金融领域的多边合作起到了关键作用。“一带一路”国际合作高峰论坛、中国国际进口博览会和博鳌亚洲论坛等多边论坛与会议机制化水平不断提升，推动了具体领域的多边合作。

新冠肺炎疫情再次启示人类，团结合作的多边主义是有效应对全球重大危机的唯一道路。联合国秘书长古特雷斯称赞，中国是支持多边主义的重要力量。与世界各国携手前行的中国，支持多边主义的决心会更加坚定，践行多边主义的步伐会更加坚实。

（作者为中央党校（国家行政学院）国际战略研究院副院长）

《 人民日报 》（ 2020年11月05日 09 版）