上海新增境外输入确诊病例8例

中新网11月5日电 据上海卫健委官方微博消息，11月4日0—24时，通过口岸联防联控机制，上海报告8例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院10例，其中来自美国2例，来自英国2例，来自埃及1例，来自埃塞俄比亚1例，来自巴基斯坦1例，来自日本1例，来自西班牙1例，来自匈牙利1例。

病例1为波兰籍，在波兰生活，10月31日自波兰出发，经芬兰转机后于11月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在法国生活，11月1日自法国出发，11月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在英国留学，11月1日自英国出发，11月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为阿富汗籍，在巴基斯坦生活，病例5为西班牙籍，在阿联酋工作，其中病例4于10月28日自巴基斯坦出发，经阿联酋转机，病例5于11月2日自阿联酋出发，乘坐同一航班，11月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6为中国籍，在阿根廷工作，10月20日自阿根廷出发，经德国转机后于10月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例7为韩国籍，在墨西哥生活，11月1日自墨西哥出发，经美国转机后于11月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8为荷兰籍，在荷兰生活，11月2日自荷兰出发，11月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

8例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者286人，均已落实集中隔离观察。

11月4日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

截至11月4日24时，累计报告境外输入性确诊病例866例，出院776例，在院治疗90例，无重症和危重症。现有待排查的疑似病例2例。

截至11月4日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至11月4日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。