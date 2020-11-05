70.8%未成年人赞同打赏功能不对未成年人开放

随着互联网渗透率的进一步提高，未成年人对互联网的使用将向更加纵深的方向发展，这也意味着对未成年人的引导和保护进入了深水期，会面临更多更复杂的问题。使用短视频的过程中，未成年人会如何参与互动？有多少人会使用打赏功能？中国青少年研究中心发布的《中小学生短视频使用特点及其保护》调查报告显示，有70.8%的未成年人赞同打赏功能不对未成年人开放。

数据显示，未成年人使用最多的短视频功能是参与互动，如发表评论、合拍等，比例为17.5%，其次是转发（15.1%），制作节目并发布的比例为14.6%。未成年人使用打赏功能的比例不足一成。比较分析发现，男生使用转发、打赏、互动的比例更高，农村未成年人使用打赏功能比例更高，小学生使用打赏功能的比例最高，比初中生、高中生分别高1.6、3.3个百分点。

统计发现，82.0%的未成年人在使用短视频过程中没有过购买会员、购买商品、打赏等行为。但也有11.2%的未成年人购买了会员，6.5%为学习知识付费，4.4%给主播打赏。

对不同群体未成年人进行交叉统计发现，男生在各项付费行为上比例更高，比女生高3.5个百分点。农村未成年人直播打赏行为比例高于城市未成年人1.1个百分点。高中生中有购买广告推荐商品、购买视频发布者推荐的商品、直播打赏等行为的比例，也均高于小学生和初中生。

有七成多（70.8%）的未成年人赞同打赏功能不对未成年人开放。

统计发现，绝大多数未成年人表示从不会模仿短视频中的行为。“从不”的比例将近六成，选择“偶尔”的比例超过三成，选择“有时”和“经常”的比例合计7.3%。可见，大多数未成年人对短视频中的行为极少模仿。

孙宏艳 李佳悦 来源：中国青年报