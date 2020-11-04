2020深圳BT（生物技术）产业领袖峰会将举行

11月3日上午，深圳市政府新闻办联合深圳发布举行新闻发布会，介绍2020深圳BT（生物技术）产业领袖峰会的相关情况。深圳市人民政府副秘书长吴优介绍深圳生物医药产业相关情况并回答记者提问，深圳市发展和改革委员会副主任曾坚朋一同参加发布会。

深圳医药产业增加值增速达13.3% 成为经济新引擎

2020深圳BT（生物技术）产业领袖峰会将于11月18日在深圳会展中心举行。吴优表示，近年来深圳市深入实施创新驱动发展战略，在生物医药等战略性新兴产业取得了一定的成绩。2019年，深圳市生物医药产业增加值337.81亿元，增速达13.3%。目前，深圳在生物医药领域组建了超过300家创新载体，涌现了迈瑞医疗、信立泰、微芯生物等一批代表性企业，高端医疗器械、基因测序、生物信息分析等技术跻身世界前沿。生物医药产业已成为深圳经济增长和科技创新的重要“引领极”。

深圳作为首个国家创新型城市和首个以城市为基本单元的国家自主创新示范区，在新一轮科技产业变革和“双区”驱动等利好叠加因素影响下，高度重视生物医药产业发展，不断完善产业顶层设计。据了解，今年1月，深圳市政府出台生物医药产业集聚发展“1+3”重磅政策文件，为产业发展注入了一针强心剂。未来，深圳将在生物医药领域不断发力，力争在“十四五”期间取得更大的突破，闯出新路子，呈现新气象。

吴优表示，深圳近几年在生物医药领域取得了一定的成绩，在某些细分领域也做到了全球领先，但还远远不够。今年《综合改革试点实施方案》的提出，对于指导深圳生物医药产业发展具有进一步的引领和促进作用。在《综合改革试点首批授权事项清单》中，有多项针对生物医药产业的改革事项，比如支持用好用足经济特区立法权、优化科研机构技术转移机制、放宽国际临床急需的新药准入、探索完善医疗服务跨境衔接机制等等。这些政策的落地是深圳在生物医药领域“先行示范”迈出的坚实一步，也将为深圳市委市政府下一步制定产业规划提供新的思路。

吴优还提出，此次举办BT产业领袖峰会，是深圳抢抓“双区”驱动和综合改革试点重大历史机遇、服务生物医药产业高质量发展的具体举措。作为深圳连续七年举办的品牌活动，BT产业领袖峰会已成为全国生物医药领域博汇众智、亮点纷呈的重要活动，对于加速产业、科技、资本大融合与大发展，服务深圳生物医药新经济发展起到了重要支撑作用。通过峰会，深圳在生物医药领域搭建了一个加速产业、科技、资本和其他各种要素资源大融合与大发展的合作交流平台，服务于深圳市乃至全国生物医药新经济发展，为建设世界一流湾区及先行示范区贡献智慧和力量。

聚焦生物医药技术与安全 张伯礼等8名院士确认出席

曾坚朋介绍了本届BT产业领袖峰会的筹备情况。他表示，本届峰会以“峰在哪里——生物医药技术与安全”为主题，安排了主题演讲、高端对话、专业论坛等，其中，主题演讲邀请了“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士张伯礼，中国卫生法学会副会长、清华大学法学院院长申卫星等多位重量级嘉宾出席。

据了解，高端对话以“峰在哪里——深圳生物技术的下一个五年”为主题，汇聚两院院士、行业顶尖专家学者及企业家代表，为深圳打造成为全球生物技术创新高地及生物产业发展策源地建言献策。专业论坛分别以领航、融合、守正、归真、精创、智行为主题，涵盖了生物技术与创新药、中医药现代化、高端医疗器械、医药政策法规、医药投融资、BT+IT等行业热门领域，整体参会规模约400人。

曾坚朋表示，本届BT产业领袖峰会对标高水平国际论坛，已确认出席的嘉宾包括张伯礼、姚新生、樊代明、杨焕明、吴培亨、陈学思、夏佳文、张学记等8名院士。另外，今年还吸引了包括原国家药典委秘书长张伟、中国药科大学研究生院常务副院长余伯阳、复星医药高级副总裁回爱民、恒瑞医药全球研发总裁张连山、微芯生物董事长鲁先平等多位重量级嘉宾出席峰会。

曾坚朋介绍说，今年BT产业领袖峰会以“峰在哪里——生物医药技术与安全”为主题，就是因为考虑到新冠肺炎疫情的爆发引发了全社会对生物安全的关注，同时也对生物技术创新与快速转化应用提出了更高期待。这是举办BT产业领袖峰会的重要意义，也是对疫情防控工作取得成果的一种回应。“十四五”期间，深圳将紧紧围绕民生健康和新兴产业培育的战略需求，把握生物经济发展大方向，紧扣生物世界、物理世界与数字世界加速融合发展趋势，突出创新药物、高端医疗器械、精准医疗等领域重大技术攻关与重大产品研制，不断推动以精准化、个体化、可替代或可再生为代表的未来医学发展，不断拓展生物产业应用空间，争取早日将深圳建设成为全球知名的生物科技创新中心和生物医药产业集聚地。

据了解，本届峰会策划了“宝龙生物药创新发展先导区发布会”及“深圳市生物医药产业重大公共服务平台发布会”两场发布会，集中展示深圳市补齐生物医药产业链平台短板、打造生物医药产业特色园区取得的成果及下一步规划。

深圳市在推进企业创新过程中，一个成功的做法就是建设公共服务平台，为中小企业的创新研发提供服务。曾坚朋透露，在这次峰会上，深圳将发布一系列深圳市生物医药产业重大公共服务平台，涵盖医药、医疗器械研发和生产的关键环节。接下来，还将进一步探索建设高效的开放共享机制，以及良好的生态服务体系，让所有的公共服务平台都能用到实处，真正为深圳的生物医药产业创新发展赋能赋力。

据悉，今年BT产业领袖峰会首次邀请到了蒲公英等全国知名生物医药行业组织，以及国家高性能医疗器械创新中心、现代中药创新中心等新型研发机构，一起作为承办单位，共同筹划举办专业论坛活动，为深圳生物医药产业发展献计献策、凝聚力量。本届峰会搭建了永久官方网站及微信公众号，实时发布BT产业领袖峰会相关资讯，实现与听众的双向互动，打造一个线上的实时动态发布平台，不断扩大受众覆盖范围。