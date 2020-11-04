圆心科技集团联合阿尔法西格玛推出下肢静脉疾病保障管理计划
11月3日，北京圆心科技集团与阿尔法西格玛达成战略合作，正式发布“素来安心下肢静脉疾病保障管理计划”，旨在为患者用户提供更贴心的服务。
启动仪式上，北京圆心科技集团联合创始人副总裁CMO罗东滔表示，对于下肢慢性静脉疾病，患者在手术或者药物治疗后，均需及时规范，防止再次复发以及多种并发症。“素来安心”旨在为了让患者享受更好的看病体验。圆心科技集团通过医患药险闭环服务，打通多端供应，为用户提供全面医药保障。
阿尔法西格玛中国区总经理徐瑛表示，互联网医疗在未来扮演越来越重要的角色，在远程问诊和慢病管理起到独特作用。我们与圆心科技集团将正式启动“素来安心”血栓复发保障管理计划项目，希望我们的产品可以覆盖到更多的患者，减少患者疾病复发概率。
签约仪式现场，复旦大学附属中山医院符伟国表示，推动整个疾病的预防和治疗，个人力量有限，只有学科联动产业，在技术、人才、产品等多维度上共同使力，才能真正推动学科发展，造福更多的患者。
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