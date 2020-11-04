吴德沛获2020年何梁何利科技进步奖
11月3日，何梁何利基金2020年度颁奖大会在京举行。苏州大学附属第一医院、国家血液系统疾病临床医学研究中心吴德沛获“何梁何利基金科学与技术进步奖”。
据介绍，何梁何利基金共设立三类奖项——“何梁何利基金科学与技术成就奖”、“何梁何利基金科学与技术进步奖”、“何梁何利基金科学与技术创新奖”，每年评奖一次。
据苏州大学附属第一医院负责人介绍，吴德沛从事血液内科疾病临床和科研工作近40年，以恶性血液肿瘤和造血干细胞移植为研究重点，围绕其诊疗关键技术的优化和创新开展系统的基础、临床和转化研究，取得了一系列的科技成就。
苏大附一院血液科于上世纪80年代就建立了白血病生物库，创建血液疾病高效遗传学诊断技术。造血干细胞移植是苏州血液学科特色之一，吴德沛带领团队不断优化移植关键环节，陆续攻克排异、复发、感染等多个技术难关，建立移植相关出凝血的关键技术，创造了骨髓移植“苏州模式”，建成了苏州骨髓移植中心。
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