中国医师协会健康管理与健康保险专业委员会健康保险学组筹备会召开
10月30日，中国医师协会健康管理与健康保险专业委员会健康保险学组筹备会暨医保与商保融合发展闭门会在重庆举行，同期召开了2020年西部医保论坛（重庆）。
会上，中国医师协会副会长、重庆医师协会赵兴吉会长，中国医师协会常务理事、健康管理与健康保险名誉主委胡波与中国保险行业协会人身险部相关负责人分别对重疾险定义修订项目及重疾医学专家委员会的有关情况进行了介绍。会议就如何在各省搭建重疾医学专家合作推广平台、开展商保公司的重疾医学解读、培训及鉴定等方面进行了探讨，来自太平、人寿、平安和阳光等8家保险公司和保险中介公司商保部门的负责人与来自重庆、四川、贵州、湖南和新疆等三甲医院的医保办公室负责任人就医保与商保融合发展等议题进行了交流，就有关议题达成共识，决定将携手筹建健康保险学组，将深入研究建立和完善重疾定义规范修订的长效工作机制，助力我国健康保险产业高速发展。
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