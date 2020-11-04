2020中国医师协会医师健康管理与医师保险专业委员会年会召开

10月31日，2020中国医师协会医师健康管理与医师健康保险专业委员会年会暨第十一届中国健康管理高峰论坛召开。据介绍，本届高峰论坛以“科技赋能健康医学 智慧护航健康中国”为主题，由中国医师协会和中国医师协会健康管理与健康保险专业委员会主办，安徽省医师协会和中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）承办，安徽省健康管理学会、安徽省健康体检质量控制中心、安徽省医师协会健康管理与健康保险专业委员会协办。

国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长毛群安、中国医师协会副会长杨民、安徽省卫生健康委员会副主任杜昌智、中国工程院院士李兆申等各领域专家现场授课，吸引来自全国众多行业学者参会。

会上，中国医师协会医师健康管理与医师健康保险专委会主委、慈铭博鳌国际医院董事长韩小红说，专委会十五年来团结全国健康管理行业医师及健康保险同仁，研究健康，服务社会，管理健康，造福于民。专委会制定了“1236”路线图，2019年至2020年度专委会在投身抗疫一线、建立专业学组、推进学科发展、学科受聘参评等重点方面取得了突出成就。未来两年专委会将格外加强通过科技和智慧医疗为健康管理、健康保险“双健”事业发展插上腾飞的翅膀。

中国医师协会医师健康管理与医师健康保险专业委员会常委兼总干事武强宣读表彰决定，并对2019年至2020年度做出突出贡献的优秀单位给予致谢，做出突出贡献的年度突出贡献个人给予表扬。

中国医师协会副会长杨民表示，本次大会以“健康中国”战略为指导，充分发挥科技创新作用，进一步提升健康管理的专业能力，解决健康管理和健康产业中出现的困难和问题。用科技赋予我们的智慧，护佑我们的健康管理工作。

中国保险行业协会秘书长商敬国表示我国健康保险高速发展，对健康管理需求空间巨大，两大行业协会携手创新合作发展，助力健康管理与健康保险“双健”事业发展，建设健康中国。

国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长毛群安认为，近五年来，“健康中国”成为热词，怎么用心去落实每一个步骤是关键。健康管理是健康教育、健康促进得以落实的重要途径，也是目前维护和保障公共健康的一个重要举措。如何优化健康服务、发展健康产业，从治病为中心转向预防为中心，对高发慢性病进行管理，无一不需要探索和钻研。

据介绍，会议主场报告与体检质控与体检信息分论坛、教育培训与健康科普分论坛、肿瘤早筛与适宜技术分论坛、青年委员会分论坛四个分论坛相结合。

大会期间，专委会还召开了第五届第二次全体委员会议和第五届青委会换届会。