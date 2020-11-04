陕西新增1例境外输入确诊病例 1例境外输入无症状感染者

人民网西安11月4日电 据陕西省卫健委消息，11月3日0-24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至11月3日24时，累计报告本地确诊病例245例，出院242例，死亡3例。

11月3日0-24时，新增报告境外输入确诊病例1例、无症状感染者1例，确诊病例治愈出院1例，无症状感染者解除医学观察2例。截至11月3日24时，累计报告境外输入确诊病例211例，出院185例，在院26例。累计报告境外输入无症状感染者134例，转为确诊病例6例，解除医学观察115例，尚在医学观察的无症状感染者13例。

今日新增：陕西新增1例境外输入确诊病例为10月27日由俄罗斯经阿塞拜疆巴库至北京的J25069航班乘客；新增1例境外输入无症状感染者为11月1日由意大利罗马经比利时乘布鲁塞尔布鲁塞尔至北京HU492航班乘客。10月27日J25069航班、11月1日HU492航班到达第一入境点西安咸阳国际机场后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离诊疗、隔离医学观察等闭环管理措施，无陕西省内自行活动轨迹。10月27日J25069航班有1名乘客隔离期间复检被诊断为确诊病例，11月1日HU492航班1名乘客隔离期间复检被诊断为无症状感染者。

当前全省隔离密切接触者604人，均为境外输入。

确诊病例：周某，男，18岁，湖南籍，10月27日J25069航班乘客。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

无症状感染者：程某某，女，28岁，浙江籍，11月1日HU492航班乘客。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。