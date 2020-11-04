医患互动因志愿服务更有温度

近日，一群身着彩色马甲的社会志愿者在北京朝阳医院正式上岗，为患者提供导诊、挂号、取药等基础服务，以及心理健康、知识科普等住院病房服务。这支服务队由眼科医生陶勇和北京红十字基金会共同发起，期望通过引入服务理念，增强医患互动，让医院更有温度。

诚如陶勇医生所言，“让医患在更和谐的环境中沟通，需要‘软硬兼施’。”“硬”是指医院安检设施完备，“软”则是要改变院内的微环境。如今，各大医院的技术和设备日新月异，但说到“软件”恐怕还有不少短板。看病本就心焦，取号、拿药、结账等环节普遍机器操作，有时又需要在一幢大楼里跑上跑下，一些老年人和“初来乍到”者很容易犯迷糊。而眼疾患者等特殊群体，一旦没人跟着忙活，更是感觉难上加难。而面对众多患者，医生同样“压力山大”，“一上午看五六十个号，水都不敢喝，厕所都去不了”。大量诊疗工作已不堪重负，再交由医生去负责维护秩序，指导患者办理住院、出院手续一类杂事更是劳心费神。在某种程度上，一个不够友好的就医微环境，对患者和医生都是一种煎熬。

如何营造安全有序的就医环境，保障医者仁心换来患者舒心？这是一道复杂的方程式，需要多方求解。除了体制机制上的改革，一个重要方面就是人人参与，为改善微环境做点贡献，志愿服务就是有效的参与渠道之一。在这方面，一些西方国家已探索出较成熟的模式，各大医院都有自己的志愿者队伍。通过这一机制，医院丰富了诊疗以外的服务，一定程度缓解了患者的焦虑情绪，志愿者也发挥了社会价值，形成了三方共赢的局面。揆诸国内，目前我国注册志愿者已超1亿人，但医疗行业的志愿者数量偏少。前些天，本市相关部门出台意见，提出拟用五年时间实现医务社工全覆盖。倘若能够形成“医务社工+志愿者”的有机补充，助力医患关系达致更融洽状态，善莫大焉。

在朝阳医院的志愿者队伍中，有一位跟陶勇医生相识十余年的患者父亲。一听说这个项目，立马报了名，这位父亲坦言：了解就医时的困惑和无助，也明白医生的难处。其实，医疗不仅是一个被治愈的过程，也是将心比心、携手攻关的过程。我们期待借由志愿者项目等平台，让这种相互理解、彼此包容的气氛充盈医院的每个角落。我们收获的将不仅是良好的秩序，更是一份贴心的温暖。