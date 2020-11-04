“药品拆零卖”的传统不妨恢复

您家有过期药吗？数据显示，我国居民家庭药箱中有超过30%的药品过期3年以上。面对一盒盒过期药，心疼之余不少人也感慨，“要是像以前那样，药可以散着买就好了”。

说起散着买药，中老年人并不陌生。早年间，医院和药店都是根据患者病情按量配药，用小纸袋将药片封好，上面简明写着服药时间、次数、注意事项等。后来，随着人们生活水平提高以及医疗领域经营理念的变化，这样灵活的卖药方式渐渐消失，整瓶整盒买卖成了常态。近年来，虽然时不时有声音倡议恢复传统，甚至在《药品经营质量管理规范》中也明确规定药品零售操作包括拆零销售，但这一做法始终没有推开。究其原因，一则关乎销售利润，一些药店早已习惯超额销售，化整为零等于自砍盈利；二则关乎操作标准，“拆零卖”的前提是保证安全卫生，一些药房不想承担这一风险，有的患者也对拆零药品的安全性有所忌讳。

其实，只要算算小小药片背后的细账，我们就会发现，这个传统不乏时代价值。目前，全国一年产生的过期药品约1.5万吨，从遏制浪费角度考虑，“药品拆零卖”正是一个厉行节约的良方。另一方面，过期药品的污染问题不容小视。要知道，过期药品早已被列入《国家危险废物名录》，其中的各类化学元素会对土壤、水体、空气造成严重污染，一些抗菌药物更可能打破环境中的菌群平衡，其危害性不亚于废旧电池。目前，各方都在努力规范过期药物的回收，而源头减量无疑是更根本性的举措。

进一步看，售药方式还涉及医保大账。我国推行的是医保总额预付制度——也就是以上一个医保年度基金收入为基数，考虑一定增长率后，确定一个新的医保年度基金支付的总盘子。总盘子固定，就存在一个资源分配的问题，这里开销多了，那里能用的就少了。面对日益上涨的就医需求，我们对医保资源更是要存珍惜之心，让好钢用在刀刃上。倘若“药品拆零卖”能广泛落实，不仅能在一定程度上缓解“看病贵”，从长远计，也有利于节约医保资源。

“药品拆零卖”有一定难度，更有显著益处，而一些现实困难其实也有破解之法。药店或许缺乏动力，但公立医院可以先带头。国内有医院采用智能化的药品全自动分装机，为药房提供更加准确、安全、高效的配药环境，这一实践经验就可以复制。相关部门也不妨引导药品生产方做一些改变，如生产适合拆零的包装，提供印有简略版说明书的拆分袋，等等。总而言之，“药品拆零卖”没有那么难，体现的是一份责任感，受益的将是我们每一个人。