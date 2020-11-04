北京部署社区秋冬季疫情防控

市卫生健康委员会近日就做好社区卫生服务机构秋冬季新冠肺炎疫情防控工作下发通知，要求社区卫生服务机构要加强预检分诊，规范就诊人员登记，有条件的社区卫生机构采取分时段就诊、全预约诊疗模式。

卫生健康部门要求社区卫生服务机构在门急诊规范设置预检分诊点，安排有经验的医师或护士充实预检分诊力量。对所有就诊人员进行体温检测、健康码与行程码识别，询问流行病学史，加强境外返京来京和中高风险地区来京人员排查，发现疑似症状立即按规定流程处理。社区医疗卫生机构应规范就诊人员登记，利用健康宝“到访人信息登记簿”功能，就诊人员刷机构健康码，减少接触，降低交叉感染风险。如果确实需要进行人工登记，应由工作人员负责，并对登记工具及时消毒，避免交叉感染，有条件的社区卫生机构采取分时段就诊、全预约诊疗模式。社区卫生服务中心发热筛查哨点应按期完成建设，完善标识指引设置，尽快全面投入使用，并不断改进流程、完善设施，确保发挥作用。

卫生健康部门要求社区医疗卫生服务机构要规范诊疗程序，将询问“发热、干咳、乏力、咳痰、咽痛、腹泻、味觉异常、嗅觉异常”8种不典型症状作为诊疗基本程序，加强筛查和报告，做到“四早”（早发现、早报告、早隔离、早治疗）。医务人员要在为疫情高风险国家或地区来京就诊人员提供诊疗服务时加强防护，在筛查哨点或独立区域开展诊疗，发现异常立即按规定流程处理。结合全市院感防控专项检查，排查风险、堵塞漏洞，确保院感防控各项责任落实。实行预检分诊和院感防控督导检查常态化，及时发现和解决问题。按照日常工作、应急处置和一定规模疫情防控需求，加强消杀药剂和设备、口罩、防护服、手套等疫情防控物资储备，确保用时有备、用时足备。

各社区卫生服务机构要根据新冠肺炎疫情防控指南，完善本机构应急处置预案，在专业机构指导下，开展疫情防控训练演练，切实提升防控效果。实现家医团队与社区网格有效对接，在街乡政府领导下，建立村（居）委员会与家庭医生团队“一对一”对接机制，推进家庭医生团队服务网格与社区服务网格、片警网格等网格管控机制有效对接协同。（记者 贾晓宏）