江西强化医疗机构公卫职能

江西省政府办公厅日前印发《江西省深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》，提出要统筹推进深化医改与新冠肺炎疫情防治相关工作，把预防为主摆在更加突出位置，补短板、堵漏洞、强弱项，为保障人民生命安全和身体健康提供有力支撑。

该省明确，健全完善疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督、健康教育促进等公共卫生服务体系，优化完善疾病预防控制机构职能设置，改善疾病预防控制基础条件。完善医防协同机制，强化各级医疗机构疾病预防控制职责，强化公立医院公共卫生职能和传染病救治能力，推动医防机构人员通、信息通、资源通。加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心疾病预防控制职责，健全疾病预防控制机构与城乡社区联动工作机制。推进建立智慧化预警多点触发机制，加强公共卫生队伍建设，健全执业人员培养、准入、使用、待遇保障、考核评价和激励机制。探索建立公立医疗机构与专业公共卫生机构之间的人才流动机制。推进公共卫生体系和医疗救治体系补短板，健全重大疫情救治机制，2020年重点支持发展3个省级重大疫情防控救治基地建设项目和63个县级医院救治能力提升工程。

该省提出，落实政府对符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置等投入政策，建立逐步增加、稳定长效的医疗投入机制。推进三级公立医院绩效考核，启动二级公立医院绩效考核工作，完善中医医院绩效评价考核体系，将疾病预防控制、卫生应急规范化建设、健康促进与教育等纳入考核范围，开展公立医院综合改革示范和绩效评价工作。开展全省基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和基层卫生人才培训项目，加强贫困县乡镇卫生院和国家医共体试点县乡镇卫生院服务能力建设，推动落实对乡村医疗卫生人员的服务收入多渠道补助政策等。（记者徐雅金）