太原设冷冻品监管总仓
近日，山西省太原市疫情防控办发布《关于加强进口冷冻肉品和水产品疫情防控有关事项的通告》称，11月1日起，该市设立“进口冷冻肉品和水产品集中监管总仓”，凡在太原储存、销售、加工的进口冻品，应进行集中统一核酸抽样检测和外包装消毒。
《通告》要求，进入冷冻品集中监管总仓的进口冻品经营者（货主），须如实填报货主、报关单、入境货物检验检疫证明、冻品批次、车辆、司机、货物流向等信息。进口冻品经外包装消杀和核酸抽样检测合格，并取得《太原市进口冷冻肉品和水产品集中监管总仓出库证明》、食品安全追溯码后方能出仓。进口冻品在集中监管总仓的核酸抽样检测、外包装消杀、仓储（24小时内）的费用由政府承担。经查实不按要求如实填报信息的及超期提货产生的仓储费用，由货主承担。进口冻品核酸抽样检测结果为阳性，对应批次的进口冻品按有关规定作无害化处理。（记者崔志芳）
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