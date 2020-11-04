孕期压力过大孩子易有人格障碍

爱尔兰一项研究首次显示，孕期压力过大，可能大幅度增加孩子成年后患人格障碍的风险。

爱尔兰外科医学院研究人员分析3626名芬兰人的数据后得出上述结论。研究对象都为1975年或1976年出生，在大约30岁时接受心理评估，其中，40名研究对象确诊患人格障碍。研究人员发现，与母亲孕期没有承受多少精神压力的孩子相比，母亲孕期承受严重精神压力的孩子在成年后患人格障碍的风险增加6倍；母亲孕期承受中度精神压力的孩子，在成年后患人格障碍的风险增加2倍。

人格障碍多在儿童或青少年时期出现，可分为偏执型人格障碍、反社会型人格障碍、强迫型人格障碍等多种。这项研究显示，确保准妈妈能获取所需的心理健康支持至关重要。（胡珍）