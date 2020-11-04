美国加州大学伯克利分校的分子和细胞生物学家最近发现，虽然胎儿要在黑暗的子宫中待9个多月之久，但他们在妊娠中期就能感受到光线。

研究发现，当视网膜中的感光细胞发育时，婴儿的昼夜节律就建立起来了。这些细胞之间相互“交谈”，与大脑进行沟通，提高了视网膜对光线的敏感性。除了微调生物钟的昼夜节律，一些视网膜细胞还连接调节情绪的缰核（联系边缘前脑和低位脑干的枢纽）和处理情绪的杏仁核（大脑管理情绪的中心，负责快速反应），以促进行为养成和大脑发育。 （明文）