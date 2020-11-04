日本对部分国家和地区下调危险等级 放宽出入境限制

中新网11月2日电 据日本《中文导报》报道，日本政府相关人士日前透露，政府开始协调有条件允许72小时以内“超短期”商务目的的入境，届时将免除14天的隔离。此举旨在为国际商务往来重启提供助力，带动新冠肺炎疫情下降温的经济实现复苏。

相关入境条件将与已同新加坡、韩国及越南达成协议的短期“商务通道”做出同样的设定。正在协调的具体内容包括：接受PCR等检测；禁止使用公共交通；基于活动计划书，将移动范围限定在逗留地及工作地点等。

现行的短期商务通道，以同对方国家相互往来为前提；而超短期入境框架，可以仅接纳来自对方国家的入境人员。不过，由于欧美等地疫情再次严重，日本决定暂缓执行72小时的超短期商务入境制度。

目前，日本短期逗留机制措施的对象国家有：新加坡、韩国和越南。

围绕入境限制，以商务人士等3个月以上中长期逗留的外国人为对象，日本已从10月起有条件允许来自全球各国的入境。有关长期逗留的机制，将维持14天隔离措施，同时恢复往来的“居留通道”。在商务以外，也允许留学生等滞留日本。

日本外相茂木敏充在10月30日内阁会议后的记者会上宣布，已对中国、韩国、越南、澳大利亚、新加坡、泰国、新西兰、文莱等9个国家和地区解除渡航中止劝告(中止旅行警告)。针对这些地区的传染病危险信息级别由3级下调到2级(克制不紧急不必要的渡航)。

茂木敏充表示，“综合考虑了放宽移动限制及商务需求等各种因素”。这是疫情暴发后日本首次下调传染病危险信息级别。10月30日下午还决定了把这些国家和地区排除在原则上拒绝入境的国家之外。

由此，从11月1日起，不再执行个别防疫措施。1、从这些国家和地区进入日本之前，原则上不再需要进行出发前72小时内的核酸检测；2、从这些国家和地区来的人到达日本后，无论国籍，都不再需要在机场内进行核酸检测，等待检测结果。

外务省介绍，很多民营企业将传染病危险信息级别作为允许出差的标准。日本将建立方便企业员工到国外出差的环境。这次放宽限制的国家和地区均与日本为恢复商务往来进行了双边磋商。