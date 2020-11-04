世卫组织：全球累计新冠确诊病例达46840783例
钱中兵
新华社日内瓦11月3日电（记者刘曲）世界卫生组织3日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达46840783例。
世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间3日15时17分（北京时间22时17分），全球确诊病例较前一日增加428668例，达到46840783例；死亡病例增加5311例，达到1204028例。
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