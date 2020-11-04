为遏制新冠病例激增 黎巴嫩考虑实施第二次全国封锁

中新网11月3日电 据法新社报道，目前，黎巴嫩正在考虑实施第二次全国封锁，以遏制新冠病例的激增。但另一方面，再次的封锁或将给该国带来更严重的经济衰退，引发担忧。

自2月以来，黎巴嫩已经记录了83697例新冠确诊病例，包括652例死亡病例。

3月，该国实施了第一次全国范围的封锁，有效地遏制了新冠病毒的传播。但随着夏季的到来，人们开始走出家门，限制措施也逐渐取消。

随后，感染病例数开始慢慢回升——8月4日发生在该国贝鲁特港口的爆炸，摧毁了首都的大片地区，也让医院不堪重负，感染病例激增。

目前，该国单日新增病例从初夏的几十例上升至现在的1000多例。

“如今，我们正处在一个非常危险的十字路口”，黎巴嫩看守政府卫生部长哈马德 哈桑11月1日警告道，“在一些时候，重症监护室没有床位”，这需要我们非常严肃地对待这个问题。

他强调，“我们正在接近一种灾难性的情况”。

但是，除了疫情逐渐加剧，黎巴嫩目前也正处于最严重的经济衰退中。贫困加剧，许多人非常担心该国在这个艰难的年份将再次陷入停滞。

该国实施的第一次封锁加剧了已经造成数万人失业或减薪的毁灭性经济危机。当地货币贬值，物价飙升，对一半以上的人口造成了影响。

黎巴嫩看守政府内政部长穆罕默德 法赫米11月1日表示，他意识到一些人担心会出现更多经济困难。不过，他仍支持全国实行新的居家政策。

近几周来，黎巴嫩已经实施了一系列限制措施，但执行情况参差不齐，该国基本上仍像往常一样运行。

10月初，黎巴嫩开始对病毒迅速传播的111个城镇实施有针对性的封锁。

随着感染人数攀升，黎巴嫩当局在下令关闭酒吧和夜总会之后，从11月2日开始在全境实施宵禁。

另外，当局现在担心卫生部门将不堪重负，尤其是贝鲁特的几家主要医院在8月4日的爆炸中严重受损。

此前，世界卫生组织在10月底表示，黎巴嫩306张重症监护病床中有88%被占用。

哈桑11月2日宣布，占全国所有医院80%的私立医院必须在下周准备好接受新冠病人的治疗。