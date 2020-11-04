美国确诊病例持续增加 10月近20万儿童感染新冠

中新网11月3日电 据外媒报道，在美国大选前夕，美国全国范围内的新冠确诊病例持续增加。在过去一周内，美国18个州的单日新增确诊病例打破纪录，43个州的新冠住院人数上升。与此同时，美国儿科学会指出，10月全美近20万名儿童感染新冠。

据美国哥伦比亚广播公司(CBS)指出，在上周末期间，美国16个州的单日新增确诊病例创纪录。美国疾控中心称，全国感染病例有所增加，若患病或自我隔离的选民采取适当的防疫措施，如戴上口罩等，仍可进行大选投票。

目前，威斯康星州为美国疫情最严峻的州之一。短短两周内，在对该州民众的新冠病毒检测中，近三分之一结果呈阳性；新冠住院人数增加了近40%。

在纽约，一项防疫新规将自11月4日起实施，即该州将要求来自非纽约州邻州的游客，在抵达纽约州之前和之后，接受新冠病毒检测。

与此同时，当地时间11月1日晚，美国儿科学会宣布，感染新冠病毒的儿童数量飙升至前所未有的水平，10月份新增确诊病例近20万例。据美国儿科学会汇编的美国卫生部数据显示，在截至10月29日的一周内，美国新增儿童确诊病例达6.1万例，系迄今为止在美国出现的儿童确诊病例增幅最大的一周。

美国儿科学会主席萨利·戈萨在一份声明中说：“这是一个明确的提醒，即这场大流行正对每个人产生影响，包括我们的儿童和青少年。”“这种病毒具有高度传染性，正如我们在许多社区看到的那样，儿童也更有可能被感染。”

据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间11月3日8时24分许，美国新冠确诊病例累计超928万例，累计死亡超23万例。目前，全美已有4个州累计确诊超50万例，分别为得州、加州、佛州和纽约州。