因日内瓦新冠疫情扩散 世贸总干事选定工作或延期

中新网11月3日电 据彭博社2日报道，世贸组织成员将在11月9日就总干事遴选事宜举行总理事会会议，希望届时能就总干事最终人选做出决定。然而，因瑞士日内瓦新冠确诊病例剧增，总部设于当地的世贸组织可能将推迟相关选定工作至少1个月。

8月，世贸组织前一任总干事阿泽维多离任。新任总干事的遴选程序早在6月就启动。10月28日，世贸组织表示，来自尼日利亚的候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉成为最终推荐候选人。若最终获任，奥孔乔-伊韦阿拉将成为世贸创立25年以来第一位女性，兼第一位非洲籍总干事。

然而彭博社指出，受疫情影响，日内瓦当局宣布了新的封锁措施，从11月2日到29日，当地将禁止五人以上的公共和私人活动。目前，日内瓦的新冠感染病例和住院人数都在激增。这可能会给世贸组织选定新任总干事的工作带来负面影响。

部分面对面会议可能会转为视频会议，此外，世贸组织高级官员正在讨论是否推迟原定于11月9日举行总理事会会议的计划。

据报道，世贸组织发言人罗克韦尔(Keith Rockwell)没有立即回应彭博社的置评请求。

目前除了疫情，世贸组织新任总干事的选定工作还面临来自美国的阻碍。美国方面此前表示，并不支持奥孔乔-伊韦阿拉，而是支持另一名来自韩国的候选人俞明希。报道指出，美国的这一意向，让最终的遴选结果充满不确定性。