法国确诊病例突破150万 官方禁止超市销售“非必需商品”

中新社巴黎11月3日电 (记者 李洋)当地时间3日，法国新冠肺炎累计确诊病例突破150万例。法国官方当天发表公报禁止超市销售“非必需商品”。

根据当晚发布的官方疫情数据，法国3日单日新增确诊病例36330例。法国官方累计确诊病例当天超过150万例，达1502763例。法国新冠肺炎死亡病例现为38289例，新增死亡病例854例。

法国新冠住院患者人数3日增至26265人，比前一日增加1122人；重症患者人数现为3878人，比前一天增加148人。大巴黎地区疫情持续恶化，重症患者人数3日晚突破1000人。法国病毒检测阳性率仍为20.6%。

法国官方3日发表公报禁止超市销售“非必需商品”。不过公报中并没有明确载明“非必需商品”的种类，而只是列明超市中可以销售的“必需品”，未列入“必需品”类别的商品便被视为禁止销售。

根据法国官方公报和法国舆论的总结，超市中被禁止销售的“非必需商品”应包括书籍、DVD光盘、纺织品、成衣、鞋子、珠宝、装饰品、餐具、大型家电和家具等。这些商品要从4日起下架，并可能持续到此次“封城”结束。

法国经济与财政部长勒梅尔表示，禁止超市销售“非必需商品”旨在保证政府的相关管制措施对于所有商家都是公平的。书店、音像制品店、服装店、鞋店等众多商家都已纷纷按照官方“封城”要求关闭。而不少大中型超市此前一般都在销售书籍等商品。

目前尚不清楚官方将如何监督超市执行相关措施。记者3日在巴黎的超市看到有工作人员已开始对餐具、装饰品等“非必需商品”进行清点；不少超市的书籍区域已经对顾客关闭。

巴黎市长伊达尔戈等人3日致信法国总统马克龙，呼吁重新开放书店，并形容书籍是“国家宝藏”和“生活必需品”。