国家卫健委：11月3日新增确诊病例17例 其中本土病例2例均在新疆

人民网北京11月4日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至11月3日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）指出，11月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例17例，其中境外输入病例15例（上海4例，广东3例，四川3例，内蒙古2例，福建2例，陕西1例），本土病例2例（均在新疆）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例16例，解除医学观察的密切接触者491人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例324例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例3460例，累计治愈出院病例3136例，无死亡病例。

情况显示，截至11月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例392例（其中重症病例9例），累计治愈出院病例81061例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86087例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者865425人，尚在医学观察的密切接触者16572人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者128例（境外输入12例）；当日转为确诊病例5例（境外输入3例）；当日解除医学观察20例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者828例（境外输入482例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5958例。其中，香港特别行政区5345例（出院5109例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区567例（出院521例，死亡7例）。