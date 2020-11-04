流感流行具有一定的季节性。我国流感监测提示，每年冬春季是流感流行季节，气温降低有利于流感病毒的存活，加之冬春季气温较低，人群室内活动时间延长，空气流通不畅，病毒更容易传播。秋冬季如何防控流感？记者采访了部分专家。

中国疾控中心传染病处处长李中杰说，普通感冒俗称“伤风”或“上感”，由多种病原体（多种病毒、细菌、支原体和衣原体等）感染引起，多因淋浴、受凉、气候突变、过度劳累等原因导致呼吸道局部防御功能降低而发病。主要表现为鼻部症状，如喷嚏、鼻塞、流涕，也可表现为咳嗽、咽干、咽痒或烧灼感。如没有并发症，一般5—7天痊愈。普通感冒可发生在任何季节。由于它的病原体多，感染后免疫不持久，一个人在短时间内可反复患普通感冒。

流行性感冒简称流感，主要是指人群中由流感病毒引起的一种病毒性急性呼吸道传染病。流感传染性强，会导致每年的季节性流行。人患流感后能产生持久免疫，一个人不会在短期内反复患流感。

如何预防流感等呼吸道传染病？李中杰说，流感是疫苗可预防性疾病，每年接种流感疫苗是预防流感最有效的手段。但接种流感疫苗并非唯一手段，坚持健康生活方式、养成良好卫生习惯、做好个人日常防护等“社会疫苗”同样对流感等呼吸道传染病防控至关重要。个人防护措施主要包括：勤洗手；在流感流行季节，尽量避免去人群聚集场所；出现流感症状后，咳嗽、打喷嚏用纸巾、毛巾等遮住口鼻，然后洗手；尽量避免用手接触眼睛、鼻或口。家庭成员出现流感患者时，要尽量避免近距离接触，尤其是家中有老人与慢性病患者时。当家长带有流感症状的患儿去医院就诊时，应同时做好患儿及自身的防护（如戴口罩），避免交叉感染。学校、托幼机构等集体单位中出现流感样病例时，患者应居家休息，减少疾病传播。

由于流感病毒不断变异，人群普遍易感。流感病毒传播迅速，容易在养老院、学校、托幼机构等人群聚集场所引起疫情。一般患者得了流感后，建议居家休息，保持房间通风。要多休息、多喝水、佩戴口罩、避免前往人群密集场所。出现持续高热、剧烈咳嗽、呼吸困难等症状时，要及时到医院就诊。儿童、老年人、孕妇、慢性病患者等人群感染流感后更容易导致重症，应尽早在医生的指导下使用抗病毒药物。

北京中医医院院长刘清泉说，中医预防流感的关键是养正气，所谓“正气存内，邪不可干”。养正气的关键是“顺应四时，适应寒暑”，根据不同的人群，给以药食同源之方法，可以提升正气。

流感是以“发热”为主要临床表现的疾病。中医药治疗流感证据链完整，治疗方法丰富，既有汤剂，也有中成药物，还可以运用针灸等方法。在国家卫生健康委发布的流感诊疗方案中，中医药内涵丰富、临床研究证据明确，是中国治疗流感的特色和优势。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 13 版）