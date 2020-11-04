激发更多英雄之举（思想纵横）

面对交通停运，女医生甘如意靠着“走一段，少一段”的坚持，骑行4天3夜、辗转300多公里，终于返回武汉抗击新冠肺炎疫情一线；为完成来自武汉的“火线订单”，在工人无法返岗的情况下，苏州的袁传伟一人扛起生产线，连轴运转16天，生产出200套消毒设备……在新冠肺炎疫情防控中，面对生死考验和种种困难，许许多多普通人不畏惧、不退缩，或向险而行，或默默坚守，为疫情防控尽职尽责、尽心尽力。

世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的普通人。普通人的英雄之举，来自责任担当、体现奉献精神。中国人民是勇于承担责任的人民，中华民族是勇于承担责任的民族，勇于承担责任是中华民族和中国人民的优良传统。中国人民在抗击新冠肺炎疫情中涌现的英雄之举，赢得世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德的赞许：“每一名中国人都展现了强烈的责任感与合作精神。当谈到为防控疫情所做的牺牲时，中国人民认为这是他们对国家和全球应尽的责任，这非常令人钦佩。”

14亿中国人民同呼吸、共命运，肩并肩、心连心，绘就团结就是力量的时代画卷，彰显了中华民族和衷共济、风雨同舟的家国情怀。突如其来的新冠肺炎疫情，让很多人发现了自己身上不寻常的一面。“哪里有什么白衣天使，不过是一群孩子换了一身衣服”，参加抗击疫情的“90后”“00后”医务人员赢得人民群众的广泛赞扬。“我必须跑得更快，才能从病毒手里抢回更多病人”，这是身患渐冻症的张定宇义无反顾、冲锋在前的信念。“我不是英雄，只是有人需要我”，这句普通人挺身而出的朴实独白，体现的是中华儿女对中华民族的强烈责任感，成为“伟大出自平凡，平凡造就伟大”的生动注脚。抗击疫情取得重大战略成果，极大增强了全党全国各族人民的自信心和自豪感、凝聚力和向心力，成为一场大型的爱国主义公开课，必将激发更多英雄之举。

激发更多英雄之举，需要进一步培育和践行社会主义核心价值观，需要制度建设在实践中与时俱进、有效执行。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视发挥法律政策在社会主义核心价值观建设中的促进作用，专门制定推动社会主义核心价值观融入法治建设的指导性文件和立法修法规划，推动出台一系列有利于培育和践行社会主义核心价值观的法律法规、规章制度和公共政策，把社会主义核心价值观融入法治国家、法治政府、法治社会建设全过程，融入科学立法、严格执法、公正司法、全民守法各环节。从《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》先后印发，到群众性精神文明建设体制机制不断完善；从健全市民公约、乡规民约、学生守则、行业规章、团体章程，到出台《志愿服务条例》《关于推进志愿服务制度化的意见》等法规和政策文件，主旋律越来越响亮、正能量日益深入人心，亿万中国人以实际行动印证“人民有信仰，国家有力量，民族有希望”。大力培育和践行社会主义核心价值观，传承和发展中华优秀传统文化，一定能建设好全国各族人民的精神家园，激发更多英雄之举。

（作者为江西财经大学马克思主义学院院长）

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 09 版）