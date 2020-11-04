满怀信心向未来（评论员观察）

经过“十三五”时期的发展，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶，社会主义中国以更加雄伟的身姿屹立于世界东方

从“十三五”到“十四五”，发展阶段前后相续、发展目标有机衔接，彰显着一个国家现代化进程的生命力和延续性

党的十九届五中全会吹响了夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利的号角，乘势而上的中国航向标定、方向明确，既有“十四五”发展规划，也有2035年远景目标。回看“十三五”，前瞻“十四五”，远眺2035年，辉煌的成就，宏伟的前景，催人奋进，给人力量。我们坚信，中国的现代化之路会越走越宽广。

5年的时间跨度，在历史长河中也许很短，但足以在中国发展历程中留下“决定性成就”。从经济发展来看，2016年到2019年中国经济年均增长率达到6.7%，预计2020年国内生产总值突破100万亿元；从民生改善来看，5575万农村贫困人口实现脱贫，基本医疗保险覆盖超过13亿人，基本养老保险覆盖近10亿人。同时，文化事业和文化产业繁荣发展，社会保持和谐稳定，新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果。这些实打实、见真章的成绩，这些看得见、摸得着的变化，充分说明经过“十三五”时期的发展，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶，全面建成小康社会胜利在望，中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步，社会主义中国以更加雄伟的身姿屹立于世界东方。

观察经济社会发展，不仅要看总量、速度和规模，更要看质量、效益和结构；不仅要看“有没有”，还要看“好不好”。2015年到2019年，战略性新兴产业增加值年均实际增长10.4%，经济结构持续优化；污染防治力度加大，生态环境明显改善，这5年我国成为世界上污染治理力度最大的国家；国产航母、国产大飞机、北斗三号全球卫星导航系统等一批国之重器相继诞生，大数据、云计算、5G通信等新产业、新业态不断涌现，以创新为主要支撑的经济体系和发展方式正在形成。新发展理念不仅深入人心、成为社会共识，更贯穿经济社会发展的各个方面，引领着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

从发展成绩往深层看，一系列深层的制度变革正在发生，为未来的长远发展涵养制度优势。以供给侧结构性改革为主线，改革全面发力、多点突破，重要领域和关键环节改革取得决定性成果，全面深化改革取得重大突破；科学立法、严格执法、公正司法、全民守法深入推进，法治国家、法治政府、法治社会建设相互促进，全面依法治国取得重大进展；一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在全党范围内开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，全面从严治党取得重大成果……总体而言，国家治理体系和治理能力现代化加快推进，中国共产党领导和我国社会主义制度优势进一步彰显。

从“十三五”到“十四五”，从全面建成小康社会到全面建设社会主义现代化国家，发展阶段前后相续、发展目标有机衔接，彰显着一个国家现代化进程的生命力和延续性。从更大的时间跨度来看，连续14个五年规划（计划），串联起了现代中国波澜壮阔的发展历程。很少有国家能够像中国这样，从如此长远的视角、如此宏大的格局来看待发展，如此科学地制定每一个阶段经济社会发展的奋斗目标，并团结亿万人民群众齐心协力以求之、胼手胝足以赴之。这样一种在长时段内展现出的规划能力、引领能力、发展能力，正是中国制度优势的生动体现，也将继续推动中国号航船乘风破浪、行稳致远。

5年的发展，续写了成绩斐然的中国奇迹，彰显了不同凡响的中国力量。在“十三五”和“十四五”的历史交汇点看向未来，我们有能力、有信心跑好“十四五”这一程，必将在全面建设社会主义现代化国家新征程上创造新的辉煌。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 06 版）