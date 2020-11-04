向第二个百年奋斗目标进军的行动指南

11月3日，新华社受权播发党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。

15个部分、60条、约2万字，这份习近平总书记亲自领导制定的规划《建议》，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的纲领性文件，是今后五年乃至更长时间中国经济社会发展的行动指南。

站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，这份新时代新征程的逐梦蓝图不仅关乎14亿中国人民的未来福祉，更将为全世界发展带来更多“中国机遇”！

一个新奋斗目标：全面建设社会主义现代化国家

在我国全面建成小康社会之后，“十四五”将开启我国全面建设社会主义现代化国家新征程，吹响了向第二个百年奋斗目标进军的号角。

党的十九大对实现第二个百年奋斗目标作出分两个阶段推进的战略安排。作为这一战略安排的具体落实，规划《建议》通过9个方面的具体描绘，勾勒出一幅到2035年基本实现社会主义现代化的美好画卷——

我国经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升；建成现代化经济体系；基本实现国家治理体系和治理能力现代化；国家文化软实力显著增强；美丽中国建设目标基本实现；形成对外开放新格局；人均国内生产总值达到中等发达国家水平；平安中国建设达到更高水平；全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展……

“中国‘十四五’规划具有很强的未来导向性，需要面向更加长远的未来，而不仅仅是未来五年。”路透社如此评价。

中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀说，规划《建议》把“十四五”发展作为重点，同时对2035年远景目标进行展望。这有利于明确前进方向，凝聚社会共识，把短期、中期、长期发展目标衔接协调统一起来，增强战略一致性。

统筹两件大事：发展和安全

站在历史关口，一边是中华民族伟大复兴的战略全局，一边是世界百年未有之大变局，中国如何走好下一程？

贯穿规划《建议》的一条重要思想线索给出回答：统筹好发展和安全两件大事，集中精力办好自己的事。

安全是发展的前提，发展是安全的保障。

“统筹发展和安全”“坚持总体国家安全观”“防范和化解影响我国现代化进程的各种风险”……规划《建议》大篇幅部署发展重大任务的同时，围绕“安全”作出系统部署。

中国国际经济交流中心学术委员会委员王军说，当今世界正经历百年未有之大变局，我国发展不平衡不充分问题仍然突出。要增强忧患意识，坚持底线思维，把难点和复杂性估计得更充分一些，把各种风险想得更深入一些，注意堵漏洞、强弱项，下好先手棋，打好主动仗。

三个“新”贯穿全文：新发展阶段、新发展理念、新发展格局

仔细研读规划《建议》，一条主线贯通全文：新发展阶段、新发展理念、新发展格局。

韩文秀强调，这三个“新”体现了规划《建议》的核心要义。

习近平总书记在11月2日的中央深改委第十六次会议上强调，“十四五”时期我国将进入新发展阶段。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说，通读规划《建议》，“十四五”开启的新发展阶段，就是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新阶段。

适应新发展阶段，离不开新发展理念来指引，需要构建适应新阶段的新发展格局。

“坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念”“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”……规划《建议》在“十四五”时期经济社会发展指导思想中强调。

坚持扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求……规划《建议》还亮出了构建新发展格局的“施工图”。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才说，以“十三五”行之有效的新发展理念为指引，着力构建新发展格局，不仅将引领中国新发展阶段走深走实走稳，也将助力全球经济复苏，给世界带来更多机遇，是对习近平新时代中国特色社会主义思想的进一步丰富和发展。

“四个全面”新布局：开启全面建设社会主义现代化国家新征程

翻开规划《建议》，“十四五”战略布局有了新表述——

协调推进全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局。

中央党校（国家行政学院）教授辛鸣说，从“全面建成小康社会”到“全面建设社会主义现代化国家”，宣告中国即将开启崭新的发展征程，体现了我们党对发展阶段性特征认识的不断深入。

新发展阶段，正是改革新关头。规划《建议》围绕全面深化改革作出新部署：激发各类市场主体活力，完善宏观经济治理，建立现代财税金融体制，建设高标准市场体系，加快转变政府职能。

王军说，“十四五”全面深化改革，要更加注重制度和治理体系建设，更多解决深层次机制体制问题，更好增强改革的系统性、整体性、协同性。

落实全面从严治党主体责任、监督责任，提高党的建设质量；全面贯彻新时代党的组织路线；锲而不舍落实中央八项规定精神；坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设……规划《建议》围绕全面从严治党、全面依法治国作出系列部署。

中央政策研究室主任江金权说，坚持党的全面领导、加强党中央集中统一领导是实现“十四五”时期经济社会发展目标最重要的保证。办好中国的事情关键在党，由中国共产党来领导中华民族伟大复兴事业，是历史和人民的选择，具有充分的历史依据、理论依据和现实依据。

五大新发展理念：指引“十四五”高质量发展

规划《建议》的核心，用12个部分展现“十四五”发展的重大任务，背后贯穿着一条清晰的逻辑线——坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

12个方面的重大任务，“坚持创新驱动发展”被放在了第一位。

坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑……规划《建议》把创新摆在各项规划任务的首位，进行专章部署。

“这是我们党编制五年规划建议历史上的第一次，也是以习近平同志为核心的党中央把握世界发展大势、立足当前、着眼长远作出的战略布局。”科学技术部部长王志刚说。

“企业是创新的主体和生力军，也是创新成果的使用者和受益者，下一步要力争在关键领域实现重大突破，更好助力建设科技强国。”伊利集团党委书记、董事长潘刚说。

综观规划《建议》，协调、绿色、开放、共享的理念体现高质量发展的要求——

优化国土空间布局，推进区域协调发展和新型城镇化；

推动绿色发展，促进人与自然和谐共生；

实行高水平对外开放，开拓合作共赢新局面；

改善人民生活品质，提高社会建设水平；

……

“规划《建议》充分彰显新发展理念贯穿未来发展全过程和各领域，指明未来蓝图变为现实的路径，指引中国朝着高质量发展方向坚定前行，让发展成果惠及亿万人民。”王军说。

六个发展目标：勾画“十四五”发展新图景

“十四五”时期作为开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，能否开好局、起好步至关重要。

规划《建议》从六个“新”提出了“十四五”时期经济社会发展的主要目标：

经济发展取得新成效，改革开放迈出新步伐，社会文明程度得到新提高，生态文明建设实现新进步，民生福祉达到新水平，国家治理效能得到新提升。

“中央锚定2035年远景目标，综合考虑国内外发展趋势和我国发展条件提出主要目标，为‘十四五’时期经济社会发展搭建宏观框架，为建设社会主义现代化国家找准突破口和着力点。”辛鸣说。

围绕社会文明程度得到新提高，规划《建议》提出，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，人民精神文化生活日益丰富，中华文化影响力进一步提升等。

中宣部分管日常工作的副部长王晓晖说，规划《建议》不仅明确提出到2035年建成文化强国，还用专门一个部分对文化建设进行部署，提出今后五年文化建设的基本思路和重点任务，显示了我们党对文化建设的高度重视。

当前，我国人均国内生产总值超过1万美元，中等收入群体超过4亿人，“十四五”时期将是我国迈向高收入国家的关键时期。规划《建议》在收入分配领域打出一套政策“组合拳”，包括健全工资合理增长机制，着力提高低收入群体收入，扩大中等收入群体，多渠道增加城乡居民财产性收入等，向着“扎实推动共同富裕”迈出有力步伐。

国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆表示，在党中央、国务院领导下，国家发展改革委将按照五中全会精神，认真做好制定国家“十四五”规划纲要有关工作，根据规划《建议》确定的大方向、大战略，在认真测算的基础上提出相应的量化目标和具体指标，推动经济实现量的合理增长和质的稳步提升，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

（新华社北京11月3日电 记者韩洁、吴雨、侯雪静、王琦、陈炜伟）

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 05 版）