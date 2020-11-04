孙春兰强调毫不放松抓好常态化疫情防控
坚决巩固来之不易的防控成果
本报北京11月3日电 国务院联防联控机制3日在京召开电视电话会议，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。她强调，要深入贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记重要讲话精神，落实党中央、国务院决策部署，全面做好外防输入、内防反弹工作，守住今冬明春防控的关键时期，确保疫情不出现反弹。
孙春兰指出，做好疫情防控关系人民群众生命健康和公共安全，是经济社会发展的前提和基础。当前疫情防控取得重大战略成果，但形势仍然复杂严峻，一些地区聚集性疫情暴露出防控短板和薄弱环节。各地各部门要把疫情防控作为一项重要政治任务，决不能有丝毫松懈和侥幸，坚持大道理管小道理，站位全局，慎终如始，抓紧抓细抓实各项常态化防控举措。
孙春兰强调，要把防输入作为重中之重，坚持人、物同防，严格落实远端防控、入境人员闭环管理等措施，加强进口冷链食品核酸检测和预防性消毒，降低疫情传播风险。对医疗机构、隔离场所进行再排查，坚决避免交叉感染和疫情传播。落实学校、养老机构、农贸市场等重点场所防控措施，对高风险岗位人群定期开展核酸检测，强化流感等呼吸道疾病多病防控，主动做好监测预警和信息发布。加强应急物资储备和培训演练，提高实战能力。
《 人民日报 》（ 2020年11月04日 05 版）
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