新疆喀什新增确诊病例2例，新增无症状感染者116例

发布会现场。张万德 摄

人民网乌鲁木齐11月3日电 3日晚，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室举行第八场新闻发布会，通报新疆疏附县、阿克陶县最新新冠肺炎疫情和疫情防控工作情况，并回答记者提问。

发布会上，喀什地区疾控中心副主任王希江介绍情况。汪舟 摄

发布会上，喀什地区疾控中心副主任王希江通报了喀什地区疏附县最新疫情和核酸检测情况。

11月2日24时至3日20时30分，喀什地区新增确诊病例2例，均为无症状感染者转确诊；新增无症状感染者116例，全部来自接受隔离医学观察人员，均与疏附县站敏乡相关联。

截至11月3日20时30分，喀什地区现有确诊病例64例，无症状感染者330例。

王希江介绍，根据新冠肺炎病毒传播规律，从感染病毒到能被检测出来有一定时间间隔，为了确保全地区各族群众身体健康和生命安全，喀什地区进一步加大了核酸检测力度和频次，11月3日18时，第三轮全员免费核酸检测已全部完成，除从隔离医学观察人员中筛查出与疏附县站敏乡相关联的116人呈阳性外，其余人员均为阴性。

王希江说：“无症状感染者在潜伏期没有明显的临床症状，核酸检测是确认感染者的‘金标准’，也是发现、识别无症状感染者最重要的手段，本着对各族群众高度负责的态度，也为了尽快控制疫情，我们将于11月4日启动喀什地区疏附县第四轮全员免费核酸检测工作。”

发布会上，克州卫健委党组书记王良森介绍情况。苏巴提·阿斯汉 摄

发布会上，克孜勒苏柯尔克孜自治州（以下简称“克州”）卫健委党组书记王良森通报了阿克陶县最新疫情和核酸检测情况。11月2日24时至3日20时30分，克州无新增确诊病例和无症状感染者。截至11月3日20时30分，克州现有无症状感染者15例，均来自与疏附县相邻的阿克陶县喀热开其克乡和皮拉勒乡。

王良森说，截至3日0时30分，阿克陶县完成了第三轮全员免费核酸检测，检测结果均为阴性。已于11月3日启动了阿克陶县第四轮全员免费核酸检测，确保有风险人员第一时间被筛查出来，及时切断传染源头。（人民网联合报道组）