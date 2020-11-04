欧洲评估新冠感染传播率及严重程度

科技日报北京11月3日电 （记者张梦然）英国《自然》杂志3日发表了一项新的模型研究，英国及法国科学家使用了45个国家的数据，构建了可用于评估各国感染水平和应对效果的模型，同时，这一成果还展示了如何将血清学调查结果和死亡数据结合起来，用于评估新冠病毒感染的传播率和严重程度。

监测新冠病毒的传播水平和感染的严重程度是指导应对这一流行病的重要手段，但由于现有数据不一致，要做到这一点具有很大挑战性。血清学调查是对人口中产生新冠病毒抗体人群百分比进行的估算；根据检测能力的不同，可能会得出不同的数据。死亡数据被认为是新冠病毒传播率和感染严重程度的一个可靠指标，不过这些数据也可能不一致，具体取决于疫情暴发的地点。例如，与一般人口相比，护理院的传染率和死亡率异常地高。

为深入研究感染模式，英国剑桥大学、法国巴斯德研究所的科学家们，利用45个国家的新冠肺炎死亡数据和22个国家级血清学调查结果，创建了一个模型。他们估算了感染死亡率——感染病毒的人中可能因此而死亡的比例——可用于比较报告和预期的死亡人数。65岁以下人群按年龄划分的相对死亡风险在各国是一致的；5—9岁儿童的感染相关死亡风险最低，年龄每增加5岁，感染死亡率增加0.59%。

团队估计了65岁以上人口在没有护理院传染情况下的预期死亡人数。然后，他们将这些估计数值与这一年龄组的报告死亡人数进行了比较，发现各国之间的数字存在差异。例如，南美洲报告的65岁以上人口死亡人数低于预期，这可能是由于老年人中新冠肺炎死亡人数报告不足。同时，在大多数欧洲国家，报告的65岁以上人口死亡人数高于预期，原因是护理院中暴发了多起疫情。

研究人员得出结论说，基于模型的感染率估算或许有助于确定脆弱人口可能发生超额死亡的国家。