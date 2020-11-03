复旦肿瘤医院与华米共同研究可穿戴设备 促进乳腺癌康复

近日，复旦大学附属肿瘤医院与华米科技的共同研究成果《可穿戴设备为基础的生活方式干预对I-III期乳腺癌术后患者身体成分影响》发表。

据研究人员介绍，该研究依托智能可穿戴技术和健康云服务，对乳腺癌术后患者进行综合干预，可以帮助患者控制体重、改善身体成分、降低体脂，从而改善预后，降低疾病复发、转移和死亡的风险。

本研究选取了在复旦大学附属肿瘤医院治疗的乳腺癌I-III期患者术后患者。对其饮食状况、身体成分和生活质量进行基线调查后发现，尽管有65%的患者BMI在正常范围，但有71.68%的患者体脂率超过30%，并且有41.59%的患者骨骼肌质量较低。

研究通过让受试者佩戴搭载健康云服务的智能手环，结合线上、线下同步的饮食和运动指导等手段，来进行综合干预。结果发现，在干预实施3个月后，受试者身体成分发生了可观的改变：体重、BMI、脂肪质量、体脂率、基础代谢率和内脏脂肪面积均有显著下降。这些指标的显著下降，均显示了患者身体成分与局部微环境的改善，而这些改善可以降低未来这些患者疾病复发、转移和死亡的风险。

该论文的通讯作者，复旦大学附属肿瘤医院肿瘤预防部主任郑莹表示，随着信息化技术迅猛发展，癌症患者全程康复的精细化管理的需求增长，采用智能可穿戴设备对康复患者进行个性化的生活方式管理，将逐渐成为一种潮流。这种生活方式干预不仅可用于乳腺癌，也可用于其他癌症，诸如结直肠癌、前列腺癌、早癌肺癌等，这些癌症多可长期生存，其预后又与生活方式息息相关。