2020世界流感大会召开 专家：科学预防才能有正常生活

人民网北京11月3日电 11月1日-2日，由中华预防医学会、亚太流感控制联盟、中国医学科学院、中国疾病预防控制中心共同主办的以“加强流感控制，应对COVID-19大流行”为主题的2020世界流感大会暨世界流感日学术活动在京举行。

中华预防医学会名誉会长、中国工程院院士王陇德，中国工程院院士、中国医学科学院北京协和医学院校长王辰，中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任高福，国家卫生健康委疾控局局长、中华预防医学会副会长常继乐，国家卫生健康委科教司司长杨青，以及来自世界卫生组织、亚太流感控制联盟、欧洲流感工作组，美国成人流感免疫峰会等机构的专家通过线上、线下出席了活动。

会上，国家卫生健康委疾控局局长、中华预防医学会副会长常继乐致辞称，随着秋冬季节的来临，季节性流感也将进入高发季，可能出现新冠肺炎与流感的叠加风险，对卫生系统构成挑战。本次大会就加强全球流感防控开展专家学术交流与合作，有助于精准做好新冠肺炎疫情期间流感防控工作，减少流感和新冠肺炎合并感染的危害，进一步提高全球流感防控和大流行应对准备水平。

中国疾病预防控制中心主任高福表示，抗击流感和新冠是两个重大的挑战，中国的流感疫苗接种率和发达国家相比相对较低。科学研究充分证明，包括流感在内的很多疾病都可以通过接种疫苗，取得很好的防治效果，世界卫生组织也在大力推进流感疫苗接种。

“我们在进行广泛人群动员的同时，要加强对一线医务人员流感疫苗的接种。”高福称，要进一步鼓励出台相应的惠民政策，加强重点人群接种流感疫苗，通过互利的筹资机制提高特殊人群流感疫苗接种率，同时也推行全人群流感疫苗接种。

中华预防医学会名誉会长、中国工程院院士王陇德，中国工程院院士、中国医学科学院北京协和医学院校长王辰表示，在流感和新冠肺炎双流行的时期，如果不好好预防，流感就会大规模扩展。流感加新冠肺炎的感染有可能导致更高的死亡率。因此，我们需要更加关注易感人群和健康医疗系统感染负载情况以及非药物干预措施。只有做到科学的支持和预防，才能在流感和新冠肺炎双流行期间，确保大众有正常的生活。