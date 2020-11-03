嘉宾热议：智慧医疗如何助力疫情防控并赋能基层

10月31日，由国家卫生健康委医政医管局与海南省卫生健康委共同指导，人民网·人民健康与海南省第三人民医院联合主办的“2020全国改善医疗服务区域宣讲会暨智慧医院建设交流会”在海南省三亚市举行。在上午举行的圆桌论坛上，与会嘉宾就“智慧医疗助力疫情防控”“互联网+赋能基层医疗服务”等相关话题进行了探讨。

“智慧医疗如何助力疫情防控并赋能基层”圆桌论坛现场

海南省第三人民医院副院长田作春在论坛现场提出，未来智慧医院建设应当包括医院内部智慧化和医院之间互联两个方面。田作春以海南省第三人民医院为例介绍到，作为南部区疫情防控定点医院，海南省第三人民医院通过视频问诊、多学科联合会诊、机器人消杀等新技术新措施，在特殊时期不仅保障了医院正常的运行秩序，还极大地提高了群众对医疗服务的满意度。

分级诊疗制度内涵即为“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”这十六字方针，基层的能力至关重要。田作春还强调了通过互联网+赋能基层的重要性。除线下帮扶外，海南省第三人民医院还对下级医院建立了完善的互联网培训和技术指导制度。“基层医院和上级医院互联互通，最终目的是让百姓受益，让百姓在家门口看得好病。”田作春说到。

晋城市人民医院院长贾龙斌认为，数据互联是智慧医院建设的基础性工作，疫情期间，晋城市人民医院通过数据互联，极大提高了转院转诊、疫情研判的效率。贾龙斌也指出，未来智慧医院发展应当在此基础上进一步开发人工智能的潜力。“医学影像和病理两个领域的人才培养周期长，人工智能的发展有机会为补人才短板提供助力。”贾龙斌谈到。

在强基层方面，贾龙斌认为上级医院和基层医院的联动主要服务于分级诊疗制度的落实。“互联网技术服务基层主要包括两大方面，一是帮助做好病人初诊，及时判断是否需要转至上级医院治疗；二是慢病指导与管理、随访。”贾龙斌说到。

浙江大学医学院附属第二医院网络医学中心主任葛芳民通过浙大二院在疫情防控中的具体实践，说明了智慧医院发展的多个方向。据葛芳民介绍，疫情期间，浙大二院将互联网医疗、无人机物资配送、VR探示等功能整合，建设了5G智慧防疫管控平台，在疫情防控中发挥了巨大作用。同时，浙大二院还通过互联网+远程平台，向全球约两百多家医院连线分享了防疫经验，并将材料翻译成28国语言供各国参考。

葛芳民认为，未来智慧医院发展还是要依托好云计算、大数据、物联网、区块链和人工智能等领域的前沿发展。葛芳民表示，未来智慧医疗不仅要把医院搬到线上，进行流程再造，还要拓展更多医疗服务的可能。“在分级诊疗过程中，浙大二院也在尝试如何推动传统远程会诊的叠加升级，比如利用可穿戴设备提高会诊和宣教的质量。”葛芳民举例说明到。

广东省人民医院信息统计中心副主任刘文生表示，智慧医院建设过程中还有很多流程和标准亟待规范。“可能很多技术还不够成熟，但我们会积极去探索去尝试。”刘文生介绍称，疫情期间，广东省人民医院除了线上线下诊疗，还采用了5G红外热成像检测、远程会诊、药品配送机器人等新技术为疫情防控提供支撑，取得了良好效果。

“智慧医院的智慧应当如何体现？”刘文生在讨论中也指出了目前智慧医院建设的不足，他认为，未来的智慧医院应当在大数据的基础上进一步发挥专家“智脑”的作用，在预测、分析、辅助决策等方面为医疗提供助力。