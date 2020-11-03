楚雄州人民医院举办2020年楚雄州蛇伤中毒救治培训班

为进一步完善和规范毒蛇咬伤救治工作，提高医护人员对蛇伤的认识和应急处置能力，有效降低楚雄州蛇伤的病死率和病残率，10月30日下午，楚雄州人民医院举办2020年“楚雄州蛇伤中毒救治培训班”。培训由楚雄州医学会急诊重症分会主办，楚雄州人民医院急诊科承办，楚雄州各级各类医疗卫生单位急诊科、外科、内科及相关科室医护人员参加培训。

会上，中国蛇协副会长李其斌向楚雄州人民医院院长丁伟峰授“楚雄蛇伤救治中心”牌匾。

据介绍，会议邀请《中国蛇伤救治专家共识》执笔人、中国蛇协副会长李其斌，广西蛇类研究会会长、广西医科大学第一附属医院急诊科主任王威，广西蛇类研究会副会长、右江民族医学院附属医院急诊科主任林起庆进行授课。三位教授就毒蛇的分类、蛇伤中毒机制、蛇伤院前及院内急救及护理等知识进行专题讲座。

楚雄州人民医院负责人介绍，2020年楚雄州人民医院急诊科共救治近百例蛇咬伤患者，其中大部分患者是从县乡级医院转诊的病人。楚雄州人民医院急诊科在蛇咬伤中毒患者救治方面积累了丰富的经验，取得一定的成效，今年被广西蛇类研究会、蛇伤救治中心纳入分中心，将对楚雄州建立蛇伤救治网络体系起到积极的推进作用。（楚雄州人民医院 供稿）