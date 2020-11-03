北京昨日新增2例境外输入确诊病例和1例无症状感染者

人民网北京11月3日电 据北京市卫健委消息，11月2日0时至24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；新增报告2例境外输入确诊病例和1例无症状感染者。

确诊病例一：某男，30岁，江西籍，自巴基斯坦乘坐CA946航班于10月30日到达北京首都机场，海关进行健康筛查并采样后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日海关报告新冠病毒核酸检测结果为阴性。11月1日对其进行核酸检测结果为阳性，11月2日由120负压救护车转运至地坛医院，市疾控中心核酸检测复核结果为阳性。综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，经市级专家组会诊，诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例二：某男，27岁，甘肃籍，为10月27日通报的从巴基斯坦输入的无症状感染者。10月31日对其复查核酸检测结果为阳性，11月2日复查胸部CT提示右下肺新发炎症病灶。综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，经市级专家组会诊，诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对以上2例确诊病例同航班及同乘车的密切接触者落实集中隔离医学观察措施，目前无异常报告。

无症状感染者：男，36岁，北京籍，2019年11月13日起在匈牙利布达佩斯生活。自奥地利乘坐CA842航班于11月1日到达北京首都机场，海关进行健康筛查并采样后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日海关报告新冠病毒核酸检测为阳性，11月2日由120负压救护车转运至地坛医院。患者无异常症状，市疾控中心核酸检测复核结果为阳性。经市级专家组会诊，诊断为无症状感染者，目前正进行流行病学调查，按要求落实密切接触者管理措施。

目前，境外输入确诊病例时有发生，市民朋友如非必要，应避免国际旅行。如果必须乘坐飞机，也应尽量选择直航航班，减少飞机中转。有发热或呼吸道症状，特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的，建议暂缓出行。注意手卫生，清洁双手前不要触碰口、眼、鼻，接触可能被污染的物品后必须洗手。遵循呼吸卫生、咳嗽礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩。不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。尽量与他人保持1米以上的社交距离，如果难以避免近距离接触，应佩戴口罩。尽量选择刷卡、扫码等无接触方式购票，并按预定位置就坐，不随意调换座位。