第三批临床急需境外新药公示

近日，国家药监局药品审评中心针对《临床急需境外新药名单（第三批）》进行公示。公示名单共包括7个品种，治疗领域涉及血液系统疾病、遗传代谢性疾病、感染性疾病、神经系统疾病等，其中包括治疗甲型和乙型流感的创新药物。

2018年、2019年，国家药品监管部门已发布两批临床急需境外新药，共包括70种药品。纳入临床急需名单的新药，可依照特殊审评审批程序，直接提出上市申请，进入快速审评通道。目前，首批名单中已有8个品种获批上市。（首席记者刘志勇）