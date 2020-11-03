医院需要保安，更需要医务社工

作为工作场所暴力中常见的一类，医院暴力业已成为困扰各国医务人员的普遍问题，且很可能长久存在。医患暴力冲突是各国社会转型期社会矛盾、纠纷、冲突中的一种。有研究发现，近些年，发生在印度的暴力伤医事件越来越多。在印度、中国、巴基斯坦、尼泊尔和斯里兰卡等亚洲国家，绝大多数医生都在担心工作的安全。根据印度医学协会正在进行的研究，超过75%的医生在工作时间遭受肢体和语言的暴力事件。中国医师协会2014年发布的《中国医师执业状况白皮书》显示，59.79%的医生遭受身体或言语暴力伤害。

这些年，我国政府针对医院暴力采取了“零容忍”的态度。从《关于加强医院安全防范系统建设的指导意见》规定“二级以上医院要做到每20张病床配备一名保安”，到“将涉医违法犯罪行为人纳入社会信用体系”，再到“医闹入刑”、将医院纳入公共场所管理，再到近期《北京市医院安全秩序管理规定》要求建立安检制度、高风险人员就诊可安排治安保卫人员陪诊监督等，相关制度建设在不断加码。

事实上，安检不仅会破坏医院的环境氛围，增加医患冲突风险，反而会将“医院内暴力”转变为“医院外暴力”。因为一个有着周密计划行凶的施暴者，不会因为安检而放弃犯罪想法。而面对不止一位施暴者在行凶后跳楼自杀，我们更应该承认，仅仅靠法律是解决不了医院暴力的。

整治医院暴力一定要标本兼治，而治本首先必须改变医院目前的经营模式，例如推行“院内收支两条线管理”，改“多劳多得”为“优劳优得”，大幅度缩小相同职称专科医生之间的收入差距。其次，可以通过延长门诊问诊时间和住院查房频次，改善医患信任现状。推广北京目前实施的“门诊挂号全预约”的做法，首诊患者门诊咨询时间原则上不得少于10分钟，复诊患者咨询时间原则上不得少于8分钟。第三，医院要重视建立发展医务社工部，这是从生物医学模式转变为生物-心理-社会现代医学模式的关键。在笔者看来，200张床配一名医务社工，比20张床配一名保安更有用。（北京大学医学人文学院副院长 王岳）