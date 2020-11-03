新华社北京11月2日电 题：莫让假“以房养老”危害老人

新华社记者张超、邰思聪

近年来，一些不法分子打着房产理财的幌子，把老人房产抵押套现，让老人与第三方出资人签署借款协议，不法分子拿到钱后跑路闪人。

据不完全统计，仅北京地区在利合济民、普伴金服、中安民生等平台上涉房理财被诈骗的房主超3000人，大都是60岁左右的老人。从去年开始，这些理财平台的部分高管和业务员因涉嫌非法吸收公众存款，陆续被公安机关控制。

由于不法分子设计的制式合同“严丝合缝”，有仲裁机构认为这是个人之间的民间借贷纠纷，就把老人的房子仲裁给了第三方出资人。

目前，北京仲裁机构已经停止仲裁老人涉房纠纷，深圳市福田区人民法院也驳回了一起第三方出资人主张房产权利的起诉。下一步怎么办，老人与第三方出资人都在等待着司法机构的裁决。

法律是公正的，必将严惩蓄意骗取老人房产的不法分子。而为了防患于未然，相关部门依法办事的流程可以多一些考虑，比如老人做房产登记、抵押、公证等必须有子女或亲人在场。一些律师提倡行业对接老人并免费提供合同审核、财务咨询等服务，当老人签署大额交易合同时，须经老人的专属律师审查。

不法分子经常以某个街道为基地，在附近开展业务。受骗老人呈现出社区聚集、熟人推荐的特点。这就要求各级政府以及居委会对属地“消消毒”，同时加强宣传教育引导，增强老人对骗局的“免疫力”。

随着个人收入和积蓄的增加，老人理财成为刚需。金融机构应该担负起社会责任，开发更多适合老人投资偏好、风险承受能力的理财产品，同时加强市场营销，让包括保险、银行版“以房养老”在内的合规合法的理财产品能够触达老人。

据预测，“十四五”期间，我国老年人口将突破3亿。社会各界应共同努力打造安全网与防火墙，让老人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安、老有所为”。