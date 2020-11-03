第四届百济神州血液肿瘤高峰论坛召开

10月31日，“第四届百济神州血液肿瘤高峰论坛”在上海举行。论坛旨在聚焦国内外血液肿瘤领域的治疗进展，传递学术与临床研究新声，助力血液肿瘤领域进一步向“慢病化管理”模式转化，帮助患者改善预后和生活质量。国内外血液肿瘤领域专家与临床医生围绕中国血液肿瘤诊疗的现状与发展趋势展开深入交流。

会上，哈尔滨血液肿瘤研究所所长马军表示，中国血液肿瘤领域的发展如今正在与国际接轨，特别是对创新疗法以及联合疗法的深入探索，已经让一些血液肿瘤在临床上可以实现治愈。在看到进步的同时，也要认识到不足，从血液肿瘤整体5年生存率来看，我国距离国外先进水平仍存在差距，因此，在推进血液肿瘤慢病化管理的进程中，既要加大创新研究力度，着力改善以往某些难治疾病的治疗效果，也要关注患者在长期生存过程中的新问题，重视个体性、精准化的解决方案，帮助患者提升生活质量。

百济神州中国区总经理兼公司总裁吴晓滨表示，近年来在血液肿瘤基础研究及临床实践中的变化日新月异，新的中国智慧不断涌现，这些成果的取得离不开我国的医疗医药体系改革，和诸多临床医生的付出。作为国内创新力量的一员，我们希望积极携手国内临床机构、临床医生，练好“内功”，共同发展我国自主创新核心竞争力，推动血液肿瘤治疗再上一个新台阶。

中国医学科学院血液学研究所、血液病医院副所院长王建祥教授认为，经过多年努力，急性淋巴细胞白血病的标准治疗方案已取得重大进展，在治疗理念与策略方面进展颇多，但我们必须看到，传统的标准治疗虽然能为患者带来获益，但往往也会带来一定的副作用或功能损害，加之这类疾病本身恶性程度高，对临床治疗带来了更大的挑战。目前我们正进一步在靶向治疗、免疫治疗等领域开展研究，希望为患者带来更加安全、有效的治疗方案，尤其是提升成人患者的疗效预后。

苏州大学附属第一医院血液科主任吴德沛表示，在国内同行的共同努力下，淋巴瘤目前整体上已成为可控乃至可治愈的一种“慢病”，随着新的疗法问世，淋巴瘤治疗已经走进免化疗时代，也极大提高了患者的依从性。而对于复发难治的患者，随着越来越多新药研究的深入，也为他们带来了更多治疗机会。作为临床医生，我们期待有更多优质的本土创新药能够进一步丰富临床方案，为患者带来疗效更高、更可负担的药物，让患者及其家庭能更好地回归正常生活。

“血液肿瘤是百济神州重点聚焦的三大领域之一，过去十年中，我们通过在血液肿瘤中的持续探索，围绕白血病、淋巴瘤、骨髓瘤等适应症，建立了丰富的产品管线，希望为患者带来更加多元化的治疗选择。”百济神州高级副总裁、全球研究和亚太临床开发负责人汪来介绍，“中国创新将迎来黄金十年，随着百济神州第二波研发创新浪潮的开启，未来一两年内，多款药物将进入注册性临床阶段，不仅能够为医生带来新的治疗武器，也将向源头创新发力，从跟跑到领跑，赢得更多全球领先优势，推动更多中国智慧、中国方案走向国际。”