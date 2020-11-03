意大利确诊数超70万 米兰新冠医院3分钟增加1例确诊

中新网11月2日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间11月1日，意大利紧急民防部报告新增新冠确诊病例29907例，累计确诊超过70万例；新增死亡208例，累计死亡超38826例。

据报道，过去一周，意大利新增新冠普通住院患者和重症患者稳步增长，迄今全国普通住院患者已达18902人，重症监护患者1939人。

意大利国家卫生院表示，目前意大利疫情最严重的4个大区伦巴第、皮埃蒙特、坎帕尼亚和瓦莱达奥斯塔大区新冠病毒传染数值已经接近或超过2。

其中，伦巴第大区首府米兰市疫情十分严峻，当天新增确诊1554例，每10万居民感染者约为878人。米兰圣拉斐尔医院方面表示，米兰新冠定点医院平均每3分钟增加1例确诊病例，多数新冠定点医院已出现床位紧张。

另外，皮埃蒙特大区16家综合医院上周正式改为了新冠定点医院，该大区首府都灵市大部分医院已停止非急诊常规性慢性患者接诊。其他疫情严重的大区，也在不断扩充病床和医护人员，以满足新冠患者需求。

当地时间1日，意大利大区及自治区事务部长博恰和卫生部部长斯佩兰扎，召集全国省级以上市长举行视频工作会议，就疫情严重城市是否采取封城措施，广泛征求地方政府意见。

出席会议的大部分市长认为，现阶段的宵禁令和防疫措施，很难遏制激增的确诊病例，人们对疫情已经感到疲倦，当局应采取更严厉的防控措施，才能达到遏制疫情蔓延的目的。

意大利全国市长协会主席、巴里市市长德坎罗(Antonio Decaro)表示，有必要缩短酒吧和烟草店的经营时间，将宵禁时间提前至每晚18时开始。并建议周末关闭大型购物中心，限制疫情严重城市居民跨区域流动。

伦巴第大区主席丰塔纳(Attilio Fontana)表示，新冠疫情的传播趋势目前在全国范围大致相同，政府应采取统一防控措施来遏制病毒传播。