意大利确诊数超70万 米兰新冠医院3分钟增加1例确诊
中新网11月2日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间11月1日，意大利紧急民防部报告新增新冠确诊病例29907例，累计确诊超过70万例；新增死亡208例，累计死亡超38826例。
据报道，过去一周，意大利新增新冠普通住院患者和重症患者稳步增长，迄今全国普通住院患者已达18902人，重症监护患者1939人。
意大利国家卫生院表示，目前意大利疫情最严重的4个大区伦巴第、皮埃蒙特、坎帕尼亚和瓦莱达奥斯塔大区新冠病毒传染数值已经接近或超过2。
其中，伦巴第大区首府米兰市疫情十分严峻，当天新增确诊1554例，每10万居民感染者约为878人。米兰圣拉斐尔医院方面表示，米兰新冠定点医院平均每3分钟增加1例确诊病例，多数新冠定点医院已出现床位紧张。
另外，皮埃蒙特大区16家综合医院上周正式改为了新冠定点医院，该大区首府都灵市大部分医院已停止非急诊常规性慢性患者接诊。其他疫情严重的大区，也在不断扩充病床和医护人员，以满足新冠患者需求。
当地时间1日，意大利大区及自治区事务部长博恰和卫生部部长斯佩兰扎，召集全国省级以上市长举行视频工作会议，就疫情严重城市是否采取封城措施，广泛征求地方政府意见。
出席会议的大部分市长认为，现阶段的宵禁令和防疫措施，很难遏制激增的确诊病例，人们对疫情已经感到疲倦，当局应采取更严厉的防控措施，才能达到遏制疫情蔓延的目的。
意大利全国市长协会主席、巴里市市长德坎罗(Antonio Decaro)表示，有必要缩短酒吧和烟草店的经营时间，将宵禁时间提前至每晚18时开始。并建议周末关闭大型购物中心，限制疫情严重城市居民跨区域流动。
伦巴第大区主席丰塔纳(Attilio Fontana)表示，新冠疫情的传播趋势目前在全国范围大致相同，政府应采取统一防控措施来遏制病毒传播。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn