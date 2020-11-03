巴西累计新冠肺炎致死人数超16万 死亡病例呈下降趋势
中新社圣保罗11月1日电 (记者 莫成雄)巴西卫生部当地时间11月1日18时公布的数据显示，当天巴西新增新冠肺炎确诊病例10100例，累计确诊5545705例；新增死亡病例190例，累计死亡160074例；累计治愈4980942例。目前，巴西新冠死亡病例呈现下降趋势。
截至目前，巴西疫情最严重的圣保罗州累计确诊病例达1117147例，死亡病例达39331例。此外，米纳斯吉拉斯州、巴伊亚州和里约热内卢州累计确诊分别超35.9万例、35.4万例和31.1万例。而首都巴西利亚所在的联邦区累计确诊也超过21.3万例。
数据显示，在过去7天内，巴西平均每天有420人死于新冠肺炎，与之前一周相比下降了16%。目前，巴西只有圣卡塔琳娜州、阿克雷州和塞阿拉州三个州的死亡病例处于上升期，里约热内卢州、巴伊亚州、帕拉州等12个州的死亡病例处于稳定阶段，而圣保罗州、米纳斯吉拉斯州、巴拉那州等11个州以及巴西利亚联邦区的病亡人数则处于下降趋势。
据巴西媒体报道，罹患新冠肺炎的巴西卫生部长爱德华多·帕佐埃罗(Eduardo Pazuello)1日出院后又于当晚入住巴西利亚一军事医院，以备“预防性观察与护理”。目前，帕佐埃罗情况稳定。10月21日，帕佐埃罗新冠病毒检测结果呈阳性，他于10月30因脱水入住巴西利亚一民用医院接受治疗。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn