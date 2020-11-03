巴西累计新冠肺炎致死人数超16万 死亡病例呈下降趋势

中新社圣保罗11月1日电 (记者 莫成雄)巴西卫生部当地时间11月1日18时公布的数据显示，当天巴西新增新冠肺炎确诊病例10100例，累计确诊5545705例；新增死亡病例190例，累计死亡160074例；累计治愈4980942例。目前，巴西新冠死亡病例呈现下降趋势。

截至目前，巴西疫情最严重的圣保罗州累计确诊病例达1117147例，死亡病例达39331例。此外，米纳斯吉拉斯州、巴伊亚州和里约热内卢州累计确诊分别超35.9万例、35.4万例和31.1万例。而首都巴西利亚所在的联邦区累计确诊也超过21.3万例。

数据显示，在过去7天内，巴西平均每天有420人死于新冠肺炎，与之前一周相比下降了16%。目前，巴西只有圣卡塔琳娜州、阿克雷州和塞阿拉州三个州的死亡病例处于上升期，里约热内卢州、巴伊亚州、帕拉州等12个州的死亡病例处于稳定阶段，而圣保罗州、米纳斯吉拉斯州、巴拉那州等11个州以及巴西利亚联邦区的病亡人数则处于下降趋势。

据巴西媒体报道，罹患新冠肺炎的巴西卫生部长爱德华多·帕佐埃罗(Eduardo Pazuello)1日出院后又于当晚入住巴西利亚一军事医院，以备“预防性观察与护理”。目前，帕佐埃罗情况稳定。10月21日，帕佐埃罗新冠病毒检测结果呈阳性，他于10月30因脱水入住巴西利亚一民用医院接受治疗。