秘鲁累计确诊超90万 拟重开25个国际航班目的地
中新网11月2日电 据秘鲁《公言报》报道，秘鲁卫生部11月1日发布的新冠疫情数据显示，秘鲁累计确诊病例达到904911例，累计死亡34529例。从当天开始，秘鲁拟重新开放25个国际航班目的地。
据报道，与前一日报告相比，秘鲁新增新冠肺炎确诊病例2408例，其中过去24小时新增病例为913例，另外1495例为调整补增。单日新增死亡人数53例，累计死亡34529例。目前仍有5270人住院接受治疗，已有827613人康复。
目前，秘鲁确诊总数位居全球第十一，位于美国、印度、巴西、俄罗斯、法国、西班牙、阿根廷、哥伦比亚、英国和墨西哥之后。
秘鲁交通通信部日前表示，从11月1日开始，拟重新开放25个国际航班目的地，包括洛杉矶、纽约、奥兰多、迈阿密和休斯敦等美国城市。此外还有墨西哥墨西哥城、哈瓦那、加拿大多伦多、巴西里约、圣保罗、巴西利亚，和阿根廷布宜诺斯艾利斯等城市。
交通通信部长卡洛斯·埃斯特雷马多罗表示，卫生安全协议正在发挥作用，旅客在机场和飞机上都积极遵守了相关程序。他说：“我们必须继续这样，而不是放低警惕，因为新冠病毒仍在继续传播。”
根据交通通信部的估计，11月1日至10日将有55939名乘客通过国际航班离开或到达秘鲁。
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