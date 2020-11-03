破坏抗疫合作，威胁全球卫生安全

随着北半球天气转冷，新冠肺炎疫情在世界多国出现反弹，而美国继续充当不光彩的领跑者——日新增病例屡创新高，累计确诊病例超过900万例，确诊人数与死亡人数均居全球之首。作为全球最大发达国家和本应对全球卫生安全领域合作负起重要国际责任的大国，美国政府在国内不作为和乱作为，在国际上肆意破坏全球抗疫合作，不仅让美国民众付出了惨重代价，更对全球卫生安全构成前所未有的威胁。

美国政府威胁全球卫生安全，体现在其一直充当国际抗疫合作“绊脚石”，削弱全球抗疫力量。疫情暴发以来，联合国、世界卫生组织等国际组织和机构一直致力于全球疫情防控和疫苗研发等工作，而就在他们最需要道义和资金支持的时候，美国不仅切断本应承担的资金支持，还欠下巨额会费。美国悍然宣布退出负责全球抗疫组织协调工作的世卫组织，严重削弱了国际合作的疫情防线。联合国大会9月通过决议号召加强国际合作与团结以战胜疫情，美国成为仅有的两个对决议投反对票的国家之一。当各国防疫物资急缺的时候，美国多次在国际运输途中拦截他国订购的口罩和呼吸机等物资，被斥责为“完全是以狂野西部的套路”拦路抢劫，是“现代海盗行为”。

美国政府威胁全球卫生安全，还体现在其作出“反科学”示范，助长疫情在本国乃至全球蔓延。疫情之初，为了不影响大选年的经济增长，白宫政客不仅向公众隐瞒疫情相关信息，还不断在佩戴口罩、保持社交距离等防疫措施上发布错误信息和指引。种种反科学指导，最终导致疫情在美国这样一个医学和科技强国大规模暴发，助长了病毒在全球蔓延。面对疫情失控，部分白宫政客非但不努力治病救人，还抛出各种荒唐论调，无所不用其极地将抗疫问题政治化：一方面压制国内专业人士的科学声音，将政治凌驾于科学之上，雪藏甚至封杀美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇等敢说真话的防疫专家；一方面热衷于甩锅推责，抹黑世卫组织等国际组织和其他国家，传播“政治病毒”，误导国际舆论，毒害全球团结抗疫的气氛。

美国政府的这些恶劣行径受到国内民众和国际社会的广泛批评。美国政府断供世卫组织后，意大利卫生部长斯佩兰扎直指这是“严重错误”，强调“这场健康危机表明我们需要一个变革的更强大的而不是一个被削弱的世卫组织”。德国卫生部长延斯·施潘谴责美方造成“国际合作的挫折”，强调抗击疫情需要更多而不是更少全球合作。美国彭博社创始人布隆伯格直斥白宫政客试图推卸抗疫失败的责任，而“这将在世界各地造成更多病痛和死亡”。

病毒无国界，美国失控的疫情不仅是其国内问题，更是对各国民众生命的严重威胁，对全球公共卫生事业的严重威胁，对全球经济复苏和发展的严重威胁。白宫政客们是时候反思那些损人害己的错误行为并作出改变了。

（新华社北京11月1日电）